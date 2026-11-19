Общественные зоны ОПУС выполнены дизайнером Натальей Белоноговой. Высота потолков в лобби превышает 8 м, визуальными якорями служат изготовленные из натуральных материалов арт-объекты художника Дениса Милованова. Клубная инфраструктура включает фитнес-залы, сауну, массажный кабинет и лаундж-зону; стилистика отсылает к Русскому Северу – темные тона, натуральный камень, дерево, кожа и мех. «Проектируя общественные пространства клубного дома ОПУС, я думала о том, что нужно жителям в современном мегаполисе, где спорт занимает важную часть дня. В современных фитнес-центрах мы стремимся быстро покинуть их и отдохнуть дома, но в ОПУС не нужно будет никуда спешить – спорт и отдых доступны жителям здесь и сейчас», – отмечает дизайнер.