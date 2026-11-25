Экосистемный подход и «живой» контент. «Европейская медиагруппа» подтвердила статус лидера радиоиндустрии
Свежая волна рейтингов компании Mediascope подтверждает: 50% россиян минимум раз в неделю выбирают форматы «Европейской медиагруппы». Исследование проводилось среди жителей крупных городов России старше 12 лет. Ежедневная аудитория станций ЕМГ составляет 15,9 млн слушателей. Также холдинг лидирует по доле национального рынка — 22,2%*. «Европейская медиагруппа» сохраняет позицию флагмана российской радиоиндустрии уже более 16 лет**.
Три радиостанции ЕМГ — «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» — традиционно входят в национальный топ-5 по всем ключевым аудиторным показателям*.
«Европа Плюс» держит лидерство по ежедневной аудитории, доле национального рынка по аудитории* и узнаваемости*** среди всех станций России. Неотъемлемая составляющая успеха формата — масштабные внеэфирные проекты. 25 сентября вся страна проснулась с Вэлом и Вики на «Живом Завтраке с Бригадой У». Самое бодрое музыкальное событие года состоялось 25 сентября и объединило более 6000 москвичей и гостей столицы в VK Stadium и миллионы слушателей и зрителей в эфире и на онлайн-трансляции. А прямо сейчас «Европа Плюс» готовит для своих слушателей сказочное новогоднее чудо: радиостанция отправит счастливчика и его +1 в Дубай на праздничный гала-ужин с Кэти Перри в курортном отеле Atlantis, The Palm в рамках проекта «Европа Плюс LIVE TOUR».
«Дорожное радио» — №1 на национальном рынке по еженедельной аудитории*, а в Санкт-Петербурге формат лидирует на протяжении 19 лет****. 6 декабря в Северной столице состоится грандиозная церемония вручения XIV Народной премии «Звёзды Дорожного радио». На сцену «Ледового Дворца» выйдут Игорь Николаев, SHAMAN, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа «Рондо», Жасмин, Денис Майданов, Стас Пьеха, Алексей Петрухин, Анита Цой, Сергей Куренков, Николай Басков, Авраам Руссо, Денис Клявер и другие популярные музыканты, за чьи песни слушатели весь год голосовали на dorognoe.ru. А Сергей Лазарев, TONI, Akmal’, Ирина Круг, Никита Осин, Alex Lim, Катя Лель, Доминик Джокер, группа «Дюна», Mary Ray, Александр Олешко и группа «Корни» примут участие в церемонии впервые. Ведущая вечера — Яна Чурикова.
«Ретро FM» — №1 по доле аудитории в Москве среди всех музыкальных форматов*****. В эфире — лучшие хиты нескольких десятилетий, а в оригинальных конкурсах слушатели выигрывают ценные призы. 16 ноября на «Ретро FM» стартуют новогодние праздники: вновь начинается акция «Ёлка в каждый дом». 500 радиослушателей со всей страны получат пушистых красавиц с фирменными ёлочными игрушками ручной работы — с доставкой на дом.
«Радио 7 на семи холмах» — радиостанция, в эфире которой звучат лучшие композиции мировой музыки. С 16 по 27 ноября здесь вновь пройдёт полюбившаяся слушателям музыкальная игра «Пин-код оранжевый». Участникам предстоит найти подсказки в историях легендарных хитов, собрать секретную комбинацию из четырёх цифр и побороться за главные призы — iPhone 17 Pro и Xiaomi 17T Pro.
Этой осенью на «Новом Радио» состоялся суперфинал девятого сезона музыкального конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг»! Трансляция события приковала внимание более трёх миллионов слушателей и зрителей, которые вместе с топовыми артистами и признанными экспертами индустрии в прямом эфире выбирали лучшего из лучших — того, кто получит билет на экспресс до вершины шоу-бизнеса. Победителем «Музыкастинга 9.0» стал Ваня Аладин из Орска. Его ждёт профессиональная запись и релиз сингла на всех цифровых площадках с гарантированной ротацией в национальном эфире «Нового Радио», возможность выступить на крупных музыкальных фестивалях и не только. Кроме того, 12 октября утреннее шоу на грани «1+1» праздновало четыре года в эфире. Те, кого любят, ненавидят, но всё равно включают каждый будний день с 7:00 до 11:00, Калинин и Райтраун, вручали слушателям подарки — от робота-пылесоса до игровой консоли. А в декабре стартует новый юбилейный сезон фестиваля «Новое Радио ДВИЖ», который соберёт более десяти популярных артистов и тысячи зрителей в Москве на площадках «Депо».
Слушатели STUDIO 21, в свою очередь, стали участниками первого в истории российской радиоиндустрии, громкого и не всегда гуманного, эксперимента. Именно они в ходе реалити-кастинга HOT OR NOT выбирали новых ведущих радиостанции. Всего претендентов было более 500, до финала смогли дойти 14, а победителями «хип-хоп игры на выживание» стали троё — Калыван Прохоров, HUNZO и SAINT LANA.
«Калина Красная» традиционно поддерживает патриотические общественные инициативы, а также культурные и просветительским проекты по всей стране. Так, за последние месяцы радиостанция музыки русской души стала партнёром международного православного кинофестиваля «Встреча», шоу «Вызов» на Международном фестивале молодёжи, фильма-исповеди «По вере ваю…», проекта «Конные сезоны», фестиваля северной культуры «Имандра», проекта «Птица Победа» и IV сезона фестиваля «Баллады СВО». Сеть вещания «Калины Красной» продолжает расширяться — к ней присоединился самый западный регион страны, Калининград.
В свой юбилейный год «Эльдорадио» продолжает радовать преданных слушателей: одним из ключевых событий в истории радиостанции стало обновление визуальной айдентики бренда, а также разработка нового официального сайта. Новый логотип и визуальный стиль «Эльдорадио» приобрели более чистые, свежие и современные формы, сохранив при этом свою узнаваемость и преемственность. Брендинг разработан с уважением к традициям станции: петербургский характер, дух интеллигентности и золотая коллекция зарубежной музыки — всё это по-прежнему является центром визуальной концепции, но уже в актуальном прочтении. Ключевым элементом фирменного стиля остаётся кактус, отсылающий в затерянный мир Эльдорадо в Южной Америке, где хранятся золотые сокровища. Именно он был «визитной карточкой» радиостанции на протяжении 30-ти лет.
Традиционно расширяется цифровая вселенная «Европейской медиагруппы». Суммарные охваты контента форматов холдинга в социальных сетях за период с января по октябрь 2026 года выросли в три раза по сравнению с 2025-м — до 2,7 млрд. Драйверами роста выступилили соцсети «Нового Радио», «Дорожного радио» и «Европы Плюс». А показатель слушания станций ЕМГ в диджитал-пространстве за 10 месяцев 2026-го превысил 38 млрд минут******.
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов: «Причина многолетнего успеха холдинга проста: это ставка на нейросети. И речь здесь не столько об искусственном интеллекте, хотя им мы, конечно, пользуемся как инструментом, а о самом что ни на есть естественном. Мы делаем ставку на большую и разную — как разнообразны наши форматы — команду ЕМГ. На музыкальные редакции, на лицо радио — ведущих прямого эфира, на всех тех, кто обеспечивает работу лидера индустрии по всей стране. Стабильно расширяется сеть вещания, растёт количество подписчиков и слушателей в диджитале. Именно так мы образуем связи с аудиторией. И рождается то чувство, которое, на мой взгляд, никогда не будет формализовано машинной логикой — взаимная любовь наших станций и аудитории».
Больше информации — на emg.fm, в Telegram-канале и на странице холдинга ВКонтакте. Эфир всех радиостанций ЕМГ доступен в мобильном приложении «РадиоХаб» для iOS и Android.
*MEDIASCOPE, RADIO INDEX — РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2026 г., Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), Доля слушателей (AQH Share), население 12+.
**Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100 000+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2010-2026 гг., И ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2010-2025 гг., Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), Доля слушателей (AQH Share), население 12+.
***Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100 000+, АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2026 г., Полное знание радиостанций, % от населения 12+.
****Mediascope, Radio Index — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯНВАРЬ-МАРТ 2007-2026, АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2007-2026, ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2006-2026, ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2006-2025, Охват за сутки (Daily Reach), Охват за неделю (Weekly Reach), население 12+
*****Mediascope, Radio Index — МОСКВА, АВГУСТ — ОКТЯБРЬ 2026 г., Доля слушателей (AQH Share), ПН-ПТ, 06-24ч, население 12+.
******Данные ЕМГ-Digital