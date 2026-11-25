Этой осенью на «Новом Радио» состоялся суперфинал девятого сезона музыкального конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг»! Трансляция события приковала внимание более трёх миллионов слушателей и зрителей, которые вместе с топовыми артистами и признанными экспертами индустрии в прямом эфире выбирали лучшего из лучших — того, кто получит билет на экспресс до вершины шоу-бизнеса. Победителем «Музыкастинга 9.0» стал Ваня Аладин из Орска. Его ждёт профессиональная запись и релиз сингла на всех цифровых площадках с гарантированной ротацией в национальном эфире «Нового Радио», возможность выступить на крупных музыкальных фестивалях и не только. Кроме того, 12 октября утреннее шоу на грани «1+1» праздновало четыре года в эфире. Те, кого любят, ненавидят, но всё равно включают каждый будний день с 7:00 до 11:00, Калинин и Райтраун, вручали слушателям подарки — от робота-пылесоса до игровой консоли. А в декабре стартует новый юбилейный сезон фестиваля «Новое Радио ДВИЖ», который соберёт более десяти популярных артистов и тысячи зрителей в Москве на площадках «Депо».