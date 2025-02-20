Клиенты PARI ставят на Швентек в матче с Миррой Андреевой в Дубае

Партнерский проект
20 февраля россиянка Мирра Андреева и польская теннисистка Ига Швентек сыграют в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дубае. Начало встречи запланировано на 13:05 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.
Букмекеры считают фаворитом матча польскую теннисистку. Поставить на победу второй ракетки мира Швентек можно по коэффициенту 1.36, что соответствует примерно 70% вероятности. Шансы Андреевой добиться триумфа оцениваются котировкой 3.15 (около 38%).
Клиенты PARI уверены в победе Швентек. Около 85% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех представительницы Польши. Примерно 15% сделано на триумф Андреевой.
Ставка на Игу Швентек с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.95, а на успех второй сеяной хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.17. Вероятность того, что Мирра Андреева не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 5.00. Поставить на то, что россиянка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.85.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
На тай-брейк в матче предлагается сделать ставку с коэффициентом 3.40. Вероятность того, что теннисистки обменяются выигранными сетами, оценили в 2.65.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 686 рублей на победу Швентек по коэффициенту 1.37.
Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которая вышла в четвертьфинал на четырех тысячниках. В Дубае она обыграла Элину Аванесян, Маркету Вондроушову и Пэйтон Стирнс. Сделать ставку на итоговый триумф россиянки можно с коэффициентом 10.00, а выход Андреевой в финал оценили в 6.30.
Ига Швентек на пути к четвертьфиналу обыграла Викторию Азаренко и Даяну Ястремскую. Сделать ставку на ее чемпионство в Дубае можно с котировкой 2.54. На то, что польская теннисистка дойдет до финала, предлагают коэффициент 1.95.
Швентек и Андреева встречались один раз. В 2024 году в четвертьфинале турнира в Цинциннати победу в трех сетах одержала польская теннисистка — 4:6, 6:3, 7:5.
Партнерский проект