Клиенты PARI ставят на Швентек в матче с Миррой Андреевой в Дубае

20 февраля россиянка Мирра Андреева и польская теннисистка Ига Швентек сыграют в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дубае. Начало встречи запланировано на 13:05 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом матча польскую теннисистку. Поставить на победу второй ракетки мира Швентек можно по коэффициенту 1.36, что соответствует примерно 70% вероятности. Шансы Андреевой добиться триумфа оцениваются котировкой 3.15 (около 38%).

Клиенты PARI уверены в победе Швентек. Около 85% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех представительницы Польши. Примерно 15% сделано на триумф Андреевой.

Ставка на Игу Швентек с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.95, а на успех второй сеяной хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.17. Вероятность того, что Мирра Андреева не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 5.00. Поставить на то, что россиянка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.85.

На тай-брейк в матче предлагается сделать ставку с коэффициентом 3.40. Вероятность того, что теннисистки обменяются выигранными сетами, оценили в 2.65.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 686 рублей на победу Швентек по коэффициенту 1.37.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которая вышла в четвертьфинал на четырех тысячниках. В Дубае она обыграла Элину Аванесян, Маркету Вондроушову и Пэйтон Стирнс. Сделать ставку на итоговый триумф россиянки можно с коэффициентом 10.00, а выход Андреевой в финал оценили в 6.30.

Ига Швентек на пути к четвертьфиналу обыграла Викторию Азаренко и Даяну Ястремскую. Сделать ставку на ее чемпионство в Дубае можно с котировкой 2.54. На то, что польская теннисистка дойдет до финала, предлагают коэффициент 1.95.

Швентек и Андреева встречались один раз. В 2024 году в четвертьфинале турнира в Цинциннати победу в трех сетах одержала польская теннисистка — 4:6, 6:3, 7:5.