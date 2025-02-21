Клиенты PARI: Falcons без Malr1ne остановит PARIVISION на DreamLeague

21 февраля стартует вторая групповая стадия DreamLeague Season 25 по Dota 2. Одним из самых непредсказуемых матчей первого круга станет противостояние Team Falcons и PARIVISION. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что небольшое преимущество будет на стороне состава Skiter. Серия в формате best-of-3 стартует в 16:30 по московскому времени.

Falcons заняли третье место в своей группе. Однако остаток турнира команда будет вынуждена играть без своего мидера Malr1ne — его заменит SumaiL. Поставить на то, что даже со стендином Falcons победят, можно с котировкой 1.63. На точный счет 2:0 в пользу состава Skiter аналитики дают коэффициент 2.85. Котировка на Falcons с форой по фрагам (-7.5) составляет 2.19, а с форой (-5.5) — 1.95.

PARIVISION также стала третьей в своей группе. Состав из СНГ в начале месяца уже встречался с Falcons и тогда победил. Вероятность того, что PARIVISION повторит этот результат, оценивается котировкой 2.28. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.37, а с форой (-1.5) — 4.20. Поставить на исход, при котором серия получится событийной и в ней будет более 123.5 фрагов, можно с котировкой 2.25.

Пользователи PARI также склоняются к победе Falcons. На успех состава Skiter приходится 76% от общего оборота пари на исход матча, 24% сделано на триумф PARIVISION.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 112 047 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.45 и включил в него пари на победу Falcons по котировке 1.63.

По оценкам аналитиков, состав Falcons остается одним из основных фаворитов чемпионата. Вероятность того, что команда Skiter займет место в четверке лучших и пройдет в плей-офф, оценивается котировкой 1.33. Ставка на проход в следующую стадию PARIVISION составляет 1.60.

DreamLeague Season 25 по Dota 2 проходит онлайн с 16 февраля по 2 марта. На чемпионате осталось восемь команд. Во второй групповой стадии каждая команда сыграет с каждой. Четыре лучших коллектива этого этапа пройдут в плей-офф.