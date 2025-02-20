Голы «ПСВ» в матче с «Ювентусом» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей

19 февраля нидерландский «ПСВ» сотворил сенсацию, выбив «Ювентус» из Лиги чемпионов. В этот вечер победу праздновали не только фанаты красно-белых, но и один из клиентов PARI, который выиграл более 15 000 000 рублей благодаря ставке на ответный поединок.

«Ювентус» одержал победу в первом стыковом матче на своем поле со счетом 2:1, поэтому букмекеры ожидали, что именно туринцы выйдут в следующий этап турнира. В прематче на проход «Ювентуса» в следующий этап Лиги чемпионов аналитики предлагали коэффициент 1.43. Котировка на выход «ПСВ» в 1/8 финала составляла 2.90.

Ответная игра проходила в Эйндховене, и в первом тайме никому из соперников не удалось открыть счет. Несмотря на отсутствие голов в первой половине встречи, клиент PARI в начале второго тайма поставил 4 918 035 рублей на то, что «ПСВ» забьет больше одного мяча. Ставка была сделана в мобильном приложении с коэффициентом 3.05.

Ждать голов пришлось недолго — всего через пару минут после заключения пари полузащитник хозяев Иван Перишич отправил первый мяч в ворота «Ювентуса». «Старая синьора» смогла ответить на 63-й минуте, однако «ПСВ» было уже не остановить. На 74-й минуте туринцев огорчил Исмаэль Сайбари, точный удар которого принес клиенту PARI 15 000 007 рублей — один из самых крупных выигрышей в этом месяце. Поздравляем!

Тем не менее этого все еще было недостаточно, чтобы определить победителя серии. Исход противостояния был решен в дополнительное время, когда защитник Райан Фламинго забил «Ювентусу» третий гол. Благодаря его стараниям «ПСВ» вышел в следующий этап турнира — теперь красно-белым предстоит показать себя в 1/8 финала.