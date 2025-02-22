Клиенты PARI верят в победу Андрея Рублева над Джеком Дрэйпером в финале турнира в Дохе

22 февраля россиянин Андрей Рублев и британец Джек Дрэйпер сыграют в финальном матче турнира ATP 500 в Дохе. Поединок начнется в 18:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов завоевать трофей.

Букмекеры считают, что Дрэйпер чуть ближе к успеху. Поставить на победу британца можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 53% вероятности. Шансы Рублева добиться триумфа оцениваются котировкой 2.05 (около 47%).

Клиенты PARI при этом верят в победу россиянина. На успех Андрея Рублева сделано около 69% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 31% приходится на триумф британца.

Ставка на Дрэйпера с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.90, а на успех теннисиста из Великобритании хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.30. Вероятность того, что Андрей Рублев не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 3.50. Поставить на то, что россиянин выиграет как минимум одну партию, можно за 1.41.

На тай-брейк в матче можно сделать ставку с коэффициентом 1.80. Вероятность того, что теннисисты обменяются выигранными сетами, оценили в 2.15.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 238 920 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 8.44 и включил в него пари на то, что в матче будет как минимум 24 гейма (ТБ 23.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.95. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 777 565 рублей.

Джек Дрэйпер на пути к финалу победил Алексея Попырина, Кристофера О'Коннелла, Маттео Берреттини, а в полуфинале оказался сильнее чеха Иржи Лехечки — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Для Андрея Рублева финал в Дохе будет третьим в карьере. В 2018 году он уступил Гаэлю Монфису, а в 2020 победил Корентина Муте. Тогда у турнира в Катаре была более низкая категория ATP 250. В этом году россиянин на пути к финалу оказался сильнее Александра Бублика, Нуну Боржеша, Алекса Де Минаура, а в полуфинале за 2 часа 46 минут сломил сопротивление канадца Феликса Оже Альяссима — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Дрэйпер и Рублев играли между собой трижды. Все эти матчи остались за российским теннисистом.