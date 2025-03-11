Клиенты PARI уверены в победе «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера»

11 марта «Байер» и «Бавария» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы гостей чуть выше. Коэффициент на успех «Баварии» — 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Поставить на то, что выиграют подопечные Хаби Алонсо, можно за 3.15 (около 30%). Ничья котируется за 3.75 (приблизительно 26%).

С учетом победы 3:0 в первом матче в Мюнхене, «Бавария», по оценкам аналитиков PARI, практически обеспечил себе участие в четвертьфинале. На выход мюнхенцев в 1/4 финала установлен коэффициент 1.01. Котировки на проход «Байера» в следующую стадию составляют 18.00.

Клиенты PARI уверены в успехе «Баварии» и в ответном матче. На команду Венсана Компани приходится около 80% от общего объёма ставок на исход встречи. Примерно 15% сделано на победу «Байера», еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке выхода в четвертьфинал соотношение 97% на 3% в пользу мюнхенцев.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.15.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Байер», и «Бавария», сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.35. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.75.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет «Бавария», можно поставить за 1.77. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении леверкузенцев составляют 2.15.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 7.11 и включил в него пари на «Баварию» с форой (0) за 1.75. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 611 000 рублей.

Мюнхенцы в первом матче разгромили «Байер» на выезде 3:0. Уже в первом тайме Харри Кейн и Джамал Мусиала забили два мяча, а в середине второго игрового отрезка команда Хаби Алонсо осталась вдесятером после удаления Норди Мукиеле. Баварцы воспользовались численным преимуществом — дубль оформил Кейн. Поставить на победу баварцев в Лиге чемпионов можно за 6.50, а вероятность выхода чуть мюнхенцев в финал аналитики оценили котировкой 3.40.

«Байер» после поражения в первом матче проиграл еще и «Вердеру» в Бундеслиге (0:2). Вероятность того, что «аспириновые» не только смогут совершить чудо в ответном матче и пройти «Баварию», но и следом завоевать главный трофей Лиги чемпионов, оценили в 150.00. На выход в финал команды Хаби Алонсо предлагают коэффициент 50.00.