Клиент PARI поставил более 670 000 рублей на победу «Баварии» над «Вердером» в пятом туре Бундеслиги

26 сентября «Бавария» примет «Вердер» в рамках пятого тура Бундеслиги. Соперники встретятся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Баварии» принимаются по коэффициенту 1.12, что соответствует 87% вероятности. Поставить на успех «Вердера» можно за 21.00, а на ничью — за 11.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 5% и 8%.

Учитывая, что бременцы победили только в одном из десяти прошлых матчей с мюнхенцами, клиенты PARI уверены в победе «Баварии». Более 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех команды Венсана Компани.

Аналитики ожидают, что в предстоящей встрече будет забито по меньшей мере четыре мяча. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.48, а на тотал меньше 3.5 — с коэффициентом 2.65.

При этом букмекеры считают, что в матче отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.75. Если же забьет только «Бавария», сыграет ставка за 2.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 670 800 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 10 событий с общим коэффициентом 5.27 и включил в него пари на победу мюнхенского клуба. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.09. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 864 316 рублей.

«Бавария» идет на серии из десяти побед. В первых четырех турах Бундеслиги команда обыграла «РБ Лейпциг» (6:0), «Аугсбург» (3:2), «Гамбург» (5:0) и «Хоффенхайм» (4:1). Сейчас мюнхенцы лидируют в турнирной таблице с 12 очками. PARI предлагает коэффициент 1.15 на то, что команда закончит сезон в первой пятерке.

«Вердер» пока что смог победить только менхенгладбахскую «Боруссию» (4:0). При этом бременцы проиграли «Айнтрахту» (1:4) и «Фрайбургу» (0:3), а также поделили очки с «Байером» (3:3). По итогам четырех туров команда набрала 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Поставить на то, чсто «Вердер» сможет попасть в топ-4 по итогам сезона, можно с котировкой 12.00.