Клиенты PARI: Vitality победит Virtus.pro на BLAST Open Spring 2025 по CS2

21 марта на турнире BLAST Open Spring 2025 по Counter-Strike 2 пройдут матчи группы А. Одним из наиболее статусных противостояний игрового дня станет поединок между Virtus.pro и Team Vitality. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что явным фаворитом встречи будет состав ZywOo. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:30 по московскому времени.

Vitality приехала на турнир в качестве главного фаворита. Неделей ранее ростер ZywOo завоевал трофей ESL Pro League Season 21. В первом матче групповой стадии Vitality подтвердила свой статус фаворита, уверенно переиграв Astralis со счетом 2:0. На успех ZywOo и компании в грядущем поединке аналитики дают котировку 1.14. Вероятность того, что Vitality выиграет со счетом 2:0, оценивается коэффициентом 1.52. Котировка на французскую команду с форой по раундам (-8.5) составляет 1.62, а с форой (-11.5) — 2.50. Ставка на то, что в серии будут три карты, доступна за 2.65. Обратный исход можно взять за 1.43.

Virtus.pro перед стартом турнира не входила даже в топ-8 основных фаворитов. Сейчас коллектив располагается только на 15-м месте в рейтинге Valve. Несмотря на это, ростер из СНГ в первом матче сенсационно обыграл FaZe Clan со счетом 2:1, а решающую карту состав electroNic забрал с разгромным счетом 13:0. Поставить на то, что VP сотворит еще одну сенсацию и победит Vitality, можно с котировкой 5.70. Коэффициент на Virtus.pro с форой по картам (+1.5) составляет 2.35, а с форой (-1.5) — 10.00. На точный счет 2:1 в пользу состава из СНГ аналитики дают котировку 7.80.

Клиенты PARI также уверены в успехе французской команды. На победу Vitality приходится около 99% от общего объема ставок на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 165 000 рублей. Один из пользователей PARI взял победу Vitality за 1.13.

BLAST Open Spring 2025 проходит с 19 по 30 марта в Лиссабоне, Португалия. На турнире выступают 16 команд, которые борются за призовой фонд в размере $400 тыс. Победитель матча VP — Vitality пройдет в финал группы, где встретится с лучшей командой из пары Team Spirit — MOUZ.