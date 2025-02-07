Клиенты PARI: «Боруссия Д» отомстит «Штутгарту» за разгром в первом круге Бундеслиги

8 февраля «Боруссия» и «Штутгарт» встретятся в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет в Дортмунде и начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев на победу как более высокие. Коэффициент на успех «Боруссии» — 1.85, что соответствует примерно 51% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Штутгарт», можно за 3.90 (около 25%). Ничья котируется за 3.95 (приблизительно 24%). В матче первого круга «Штутгарт» на своем поле разгромил дортмундцев со счетом 5:1.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Боруссии» приходится около 80% от общего объема ставок на исход встречи. Примерно 18% сделано на триумф «Штутгарта», еще приблизительно 2% — на ничью.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.52. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.55.

Аналитики PARI считают, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Боруссия», и «Штутгарт», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.55. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.50.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа хозяев 2:1 за 9.00. На то, что счет в матче откроют «шмели», можно поставить за 1.65. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении швабов составляют 2.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 234 567 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 29.68 и включил в него сразу два пари на игру «Боруссия» — «Штутгарт». Он поставил на успех «шмелей» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.80, а также на то, что хозяева подадут как минимум шесть угловых (тотал больше 5.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.82. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 6 727 382 рубля.

«Боруссия» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. Клуб из Дортмунда выиграл два матча подряд — у «Шахтера» в Лиге чемпионов (3:1) и у «Хайденхайма» в Бундеслиге (2:1). Предстоящая игра будет дебютом для Нико Ковача на посту главного тренера команды, он сменил Нури Шахина. Шансы «шмелей» завершить сезон в тройке сильнейших оценивают коэффициентом 16.00.

«Штутгарт» занимает пятую строчку в турнирной таблице, но опережает ближайшего соперника всего на три очка. Команда в последнем туре Бундеслиги проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:2), а в середине недели выиграла в четвертьфинале Кубка Германии у «Аугсбурга» (1:0). Шансы клуба занять место в тройке лидеров по итогам сезона оценили в

4.50.