Клиенты PARI: «Брага» победит «Панатинаикос» и пройдет в групповой этап ЛЧ

29 августа состоится второй матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Брагой». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на грядущую игру.

«Панатинаикос» ранее в квалификации ЛЧ уже прошел «Днепр-1» и «Марсель», а сейчас греки рискуют оступиться о «Брагу». Первый матч в Португалии остался за хозяевами (2:1). Аналитики PARI считают, что в ответной встрече шансы оппонентов на победу абсолютно равны. Коэффициент как на успех «Панатинаикоса», так и «Браги» равен 2.67, что составляет 36% вероятности. Ничья котируется за 3.35 (28%).

В то же время, если говорить о ставках на проход, то здесь явным фаворитом выглядит португальский клуб. Заключить пари на то, что «Брага» выйдет в следующий этап турнира, можно за 1.33. Если именно греческий клуб попадет в групповой раунд ЛЧ, сыграет коэффициент 3.35.

Клиенты PARI уверены в выходе «Браги» в групповой этап ЛЧ. На итоговый успех португальского клуба приходится 92% от общего объема ставок на проход. При этом, если говорить о ставках на исход игры в основное время, на «Брагу» приходится 58% от всего оборота пари на указанном рынке. На «Панатинаикос» сделано 30%, еще 12% приходится на ничейный исход.

«Брага» играет результативно в текущем отборочном турнире. Португальский клуб добивался крупных побед в этой квалификации ранее — 4:1, 3:0. На этот раз аналитики PARI сомневаются, что матч с участием «Браги» будет богатым на голы. Сделать ставку на то, что соперники пробьют тотал больше 2.5, можно за 1.92.

«Панатинаикос» и «Брага» провели в квалификационной кампании по одному «сухому» матчу. Поставить на то, что команды, как и в предыдущей игре, обменяются голами, можно за 1.70. «Сухая» победа одного из клубов котируется за 2.35.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 100 000 рублей на то, что «Брага» забьет больше одного мяча (ИТБ 1), по коэффициенту 1.63. Клиент PARI добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.96.

По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов будут определены шесть команд, сыграющих на групповом этапе главного клубного турнира Европы. Одним из таких клубов станет «Брага» либо «Панатинаикос», за который выступает российский голкипер Юрий Лодыгин.