Клиенты PARI ставят на «Челси» в дерби в «Вест Хэмом» с АПЛ

3 февраля программа 24-го тура АПЛ завершится лондонским дерби между «Челси» и «Вест Хэмом». Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Челси» принимаются по коэффициенту 1.37, что соответствует 71% вероятности. Поставить на успех «Вест Хэма» можно за 8.00, ничья идет за 5.80. Вероятности этих исходов составляют примерно 12% и 17%.

Клиенты PARI также считают, что «Челси» окажется сильнее. 94% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «аристократов».

По оценкам аналитиков, в матче будет забито по меньшей мере три мяча. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 котируется за 3.00. Один из клиентов поставил 200 000 рублей на то, что в матче будет забито не менее трех голов (1.43), добавив этот прогноз в экспресс из двух событий. Общий коэффициент экспресса равен 2.47.

Несмотря на то, что «Вест Хэм» остался без ключевых нападающих, букмекеры ждут от соперников обмена голами, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.62. Если забьет только «Челси», сыграет ставка за 2.55.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа хозяев со счетом 2:0. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 9.00. Если матч завершится со счетом 2:1, сыграет коэффициент 9.50.

«Челси» победил в трех из пяти последних матчей с «Вест Хэмом». Две прошлые встречи команд завершились разгромом «молотобойцев» со счетом 3:0 и 5:0.