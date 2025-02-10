Клиенты PARI разошлись в оценках матча Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Краснодар»

10 февраля ЦСКА и «Краснодар» встретятся в матче за третье место Зимнего Кубка РПЛ. Поединок пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы команды Мурада Мусаева выше. Коэффициент на успех «Краснодара» — 2.15, что соответствует примерно 46% вероятности. Поставить на то, что выиграют москвичи, можно за 3.35 (около 29%). Ничья котируется за 3.80 (приблизительно 25%).



На успех краснодарцев с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.62. Пари на итоговую победу ЦСКА доступно за 2.30.

Клиенты PARI склоняются к победе команды Марко Николича в основное время матча. На успех ЦСКА приходится около 52% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 45% сделано в пользу «Краснодара», еще приблизительно 3% — на ничью. А вот на рынке итоговой победы в матче соотношение 68% на 32% в пользу подопечных Мурада Мусаева.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.15.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и ЦСКА, и «Краснодар», сыграет коэффициент 1.58. Обратный исход идет за 2.30. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.70.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Мурада Мусаева, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении красно-синих составляют 2.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 3.30.

ЦСКА на групповом этапе победил «Ростов» (1:0) и сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), а в серии пенальти уступил, поэтому именно петербуржцы прошли в финал. «Краснодар» проиграл «Спартаку» (2:3), пропустив решающий гол в компенсированное арбитром время, а затем оказался сильнее «Динамо» (1:0), хотя больше тайма провел в меньшинстве после удаления Витора Тормены.