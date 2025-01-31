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31 января 8:37ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова»

Букмекеры считают, что матч будет результативным

31 января ЦСКА и «Ростов» встретятся в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ. Поединок пройдет в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Коэффициент на успех ЦСКА — 2.18, что соответствует примерно 45% вероятности. Поставить на то, что выиграют ростовчане, можно за 3.30 (около 29%). Ничья котируется за 3.75 (приблизительно 26%). 

На победу команды Марко Николича с учетом возможной серии пенальти предлагают коэффициент 1.67. Вероятность итогового успеха «Ростова» оценили котировкой 2.25.

Клиенты PARI уверены в успехе «армейцев». На победу москвичей приходится около 86% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 9% сделано на триумф команды Валерия Карпина, еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 96% на 4% в пользу ЦСКА.
Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.75. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.10

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Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и ЦСКА, и «Ростов», сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.30. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет откроет команда Марко Николича, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении ростовчан составляют 2.20.
ЦСКА в это межсезонье успел сыграть уже два товарищеских матча. Подопечные Николича обыграли узбекский АГМК (4:1) и казахстанский «Ордабасы» (3:0).

«Ростов» пока провел одну контрольную игру. Южане встретились с московской «Родиной» и победили 3:2.

Команды в этом сезоне дважды играли в рамках РПЛ. В Ростове-на-Дону команды завершили матч нулевой ничьей, а в Москве команда Валерия Карпина одержала гостевую победу 2:1.

ЦСКА — третий по шансам на победу на Зимнем кубке РПЛ. Поставить на триумф «армейцев» можно по коэффициенту 6.50. Шансы ростовчан выиграть турнир котируются за 12.00.

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