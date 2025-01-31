Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч Heroic с PARIVISION на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

31 января на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 пройдут матчи нижней сетки плей-офф. В одном из них сойдутся PARIVISION и Heroic. Победитель встречи встретится в следующем раунде с BB Team, а проигравший — покинет ивент. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что состав Satanic — фаворит матча. Серия в формате best-of-3 стартует в 15:00 по московскому времени.

PARIVISION прошла групповой этап со статистикой 3:1, обыграв в том числе Team Liquid. Однако в первом раунде плей-офф коллектив Satanic не справился с Team Spirit. С Heroic ростер PARIVISION встречался дважды в этом сезоне и оба раза побеждал. На успех коллектива из СНГ и в грядущем матче можно поставить с котировкой 1.43. Коэффициент на победу PARIVISION с точным счетом 2:0 составляет 2.35. Ставка на состав Satanic с форой по фрагам (-13.5) доступна за 2.00, а с форой (-15.5) — за 2.26.

Heroic стала одним из открытий чемпионата. До старта ивента коллектив считался аутсайдером, однако в групповом этапе ростер из Южной Америки занял первое место, обыграв Falcons и Spirit. В плей-офф команда уступила Tundra со счетом 1:2. Поставить на то, что Heroic вновь обыграет фаворита, можно с котировкой 2.83. Вероятность того, что южноамериканский ростер возьмет хотя бы одну карту, оценивается коэффициентом 1.52. В предыдущем матче Heroic на каждой из трех карт было больше 50 фрагов. Ставка на тотал фрагов больше 50,5 в первой игре грядущей серии доступна за 1.80. На точный счет 2:1 в пользу Heroic аналитики дают коэффициент 5.30.

Клиенты PARI также склоняются к успеху PARIVISION. На победу коллектива из СНГ приходится около 88% от общего объема ставок на исход поединка, на Heroic — 12%.

Самая крупная ставка на грядущий матч — 500 000 рублей. Пользователь PARI составил экспресс, в котором объединил три киберспортивных события, в том числе ставку на Heroic с форой по картам (+1.5) за 1.58. Общий коэффициент экспресса составил 2.88.

Оба коллектива на данный момент не считаются главными претендентами на победу на FISSURE PLAYGROUND. Вероятность того, что PARIVISION выиграет трофей оценивается котировкой 19.00. Коэффициент на чемпионство Heroic составляет 37.00.