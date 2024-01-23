Хоккей, матч Динамо Москва - Спартак: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Во вторник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится матч между московскими “Динамо” и “Спартаком”. Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

Игра пройдет на «ВТБ-Арене имени Андрея Чернышёва». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте «Динамо».

Соперники уже встречались в 2024 году. 7 января динамовцы на своем льду обыграли спартаковцев в овертайме со счетом 3:2.

В турнирной таблице соперников разделяют четыре очка: бело-голубые занимают второе место на “Западе”, красно-белые - четвертое.

Аналитики БК PARI отдают предпочтение в дерби хозяевам. Поставить на итоговую победу “Динамо” предлагается по коэффициенту 1.52, тогда как на “Спартака” он составляет 2.50.