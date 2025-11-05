Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 ноября 17:28ГлавнаяНовости

FONBET и правительство Тульской области построят новые площадки для занятий адаптивным спортом

Букмекер делает спорт доступнее

В подписании на стенде минспорта приняли участие губернатор региона Дмитрий Миляев и генеральный директор Fonbet Александр Парамонов.

Соглашение закрепляет готовность сторон к дальнейшему развитию доступной спортивной среды в Тульской области. Так, в следующем году в регионе планируется открыть два новых спортивных объекта для занятий инклюзивным спортом.

Договор между сторонами стал возможен благодаря федеральному проекту “Вызов”, реализуемому при поддержке благотворительной программы ДоброFON и Паралимпийского комитета России. Проект направлен на развитие и формирование доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп. Этим летом в Центральном парке Тулы уже были открыты две инклюзивные площадки. В течение года новые спортивные объекты также появились в Москве, Рязанской, Челябинской и Курской областях. Еще один откроется в ноябре в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области:

«Отдельные слова благодарности хочу сказать компании Fonbet. Они нам очень помогали в этом году, когда мы проводили на территории Города-героя Тулы Кубок защитников Отечества. Также они стояли у истоков создания инклюзивных площадок открытого типа, которые мы размещаем на территории нашей столицы и области. Шесть таких площадок мы уже поставили, есть соответствующие планы и на следующий год. 

Основная задача подобного рода проекта заключается в том, чтобы спортивную инфраструктуру инклюзивного типа сделать максимально доступной для наших людей. Поэтому всех призываю заниматься спортом. Давайте будем двигаться в этом направлении вместе».

Александр Парамонов, генеральный директор FONBET:

«Мы рады, что наше партнерство с регионом продолжится в следующем году. Совместными усилиями мы успешно реализуем важные инфраструктурные проекты, направленные на создание доступной спортивной среды для инклюзивных атлетов и ветеранов СВО»

Ранее, в конце 2024 года,  благотворительная программа ДоброFON компании FONBET стала одним из социальных партнеров Тульской области. Партнерство подразумевает реализацию совместных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Новости
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Новости
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Новости
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Новости
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Новости
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
Новости
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Новости

Новое