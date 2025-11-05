FONBET и правительство Тульской области построят новые площадки для занятий адаптивным спортом

В подписании на стенде минспорта приняли участие губернатор региона Дмитрий Миляев и генеральный директор Fonbet Александр Парамонов.

Соглашение закрепляет готовность сторон к дальнейшему развитию доступной спортивной среды в Тульской области. Так, в следующем году в регионе планируется открыть два новых спортивных объекта для занятий инклюзивным спортом.

Договор между сторонами стал возможен благодаря федеральному проекту “Вызов”, реализуемому при поддержке благотворительной программы ДоброFON и Паралимпийского комитета России. Проект направлен на развитие и формирование доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп. Этим летом в Центральном парке Тулы уже были открыты две инклюзивные площадки. В течение года новые спортивные объекты также появились в Москве, Рязанской, Челябинской и Курской областях. Еще один откроется в ноябре в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Миляев, губернатор Тульской области:

«Отдельные слова благодарности хочу сказать компании Fonbet. Они нам очень помогали в этом году, когда мы проводили на территории Города-героя Тулы Кубок защитников Отечества. Также они стояли у истоков создания инклюзивных площадок открытого типа, которые мы размещаем на территории нашей столицы и области. Шесть таких площадок мы уже поставили, есть соответствующие планы и на следующий год.

Основная задача подобного рода проекта заключается в том, чтобы спортивную инфраструктуру инклюзивного типа сделать максимально доступной для наших людей. Поэтому всех призываю заниматься спортом. Давайте будем двигаться в этом направлении вместе».

Александр Парамонов, генеральный директор FONBET:

«Мы рады, что наше партнерство с регионом продолжится в следующем году. Совместными усилиями мы успешно реализуем важные инфраструктурные проекты, направленные на создание доступной спортивной среды для инклюзивных атлетов и ветеранов СВО».

Ранее, в конце 2024 года, благотворительная программа ДоброFON компании FONBET стала одним из социальных партнеров Тульской области. Партнерство подразумевает реализацию совместных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.