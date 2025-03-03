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3 марта 11:57ГлавнаяНовости

FONBET и ФК Рубин запускают диджитал игру с раскопками «Камп Ноу»

В розыгрыше 3 000 000 фрибетов и поездка в Каталонию на “Камп Ноу”

Цель игры “Сокровища Каталонии” – принять участие в раскопках на стадионе «Камп Ноу» и найти артефакты золотой эры “Рубина”. Лучшие игроки получат шанс посетить легендарный стадион летом 2025 года.

Концепция игры строится вокруг реконструкции «Камп Ноу». На виртуальной карте стадиона игроки в режиме реального времени участвуют в раскопках и соревнуются друг с другом в поисках артефактов. В процессе раскопок игрокам также будут попадаться рубины, коллекционные фотокарточки с матча и билеты с розыгрышем до 3 млн рублей фрибетами.

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