В Челябинске при поддержке ДоброFON прошёл II Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс»

С 4 по 6 апреля в Челябинске состоялось масштабное спортивное событие – II Международный фестиваль адаптивных видов спорта «Импульс». Фестиваль собрал более 1000 участников, среди них 350 участников СВО, получивших ранения. В фестивале приняли участие представители более 40 регионов России, а также спортсмены из других стран. Представители Италии, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, ОАЭ, Вьетнама и Китая приехали ознакомиться с программой, чтобы в будущем принять участие в III Международном фестивале «Импульс», который пройдет в 2026 году. Ожидается, что в дальнейшем количество участников увеличится до более чем 3000 человек из более чем 30 стран мира. На фестивале будет представлено более 30 видов спорта, которые доступны людям с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — водные, ледовые и воздушные виды спорта.

Титульным спонсором фестиваля второй год подряд выступила благотворительная программа ДоброFON. Благодаря их поддержке была оказана помощь спортсменам из детских домов и домов-интернатов для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, которые проживают в разных регионах России. Кроме того, ранее ДоброFON поддержал спортсменов из различных уголков страны, участвовавших в специальной военной операции и получивших ранения. Эта поддержка дала атлетам возможность принять участие во II Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», где они получили уникальную возможность проявить себя и показать свои способности.



Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Мы второй год поддерживаем Международный фестиваль адаптивного спорта «Импульс» в Челябинске. От всей благотворительной программы ДоброFON, хотел бы сказать огромное спасибо организаторам и участникам за такой прекрасный фестиваль! Мы участвуем во многих адаптивных программах, поддерживаем Паралимпийский комитет России, его различные направления. Будем и далее максимально стараться делать многое для благотворительных и гуманитарных программ».

Фестиваль проходил сразу на трёх спортивных объектах и охватывал 6 полноценных площадок, создавая разнообразие спортивных дисциплин и возможностей для участников. В рамках фестиваля были представлены 23 вида адаптивного и инклюзивного спорта, включая адаптивный армрестлинг, адаптивное дзюдо, адаптивное самбо, адаптивное тхэквондо, адаптивный волейбол сидя, адаптивный футбол, адаптивную стрельбу из лука (сидя/стоя) бочча, бочче, настольные игры, настольный теннис, пара-каратэ, шашки, шахматы, чир спорт и многие другие дисциплины, также в рамках фестиваля прошла всероссийская сдача нормативов адаптивного ГТО.

Участники соревновались за более чем 450 комплектов наград, демонстрируя не только высокий уровень физической подготовки, но и невероятную силу духа, командный азарт и настоящий спортивный энтузиазм.

Фестиваль «Импульс» не первый год становится важной платформой для обмена опытом и укрепления международных связей в сфере адаптивного спорта. Участники из других стран смогли не только продемонстрировать свои навыки, но и обсудить совместные инициативы по развитию спортивной инклюзии, тем самым способствуя развитию интеграции людей с инвалидностью в различные сферы жизни.

Основной задачей фестиваля остаётся популяризация адаптивного спорта и привлечение внимания общества к возможностям и достижениям людей с ограниченными возможностями. «Импульс» напоминает нам о том, что спорт способен объединять, мотивировать, находить друзей и ломать любые стереотипы.

Фестиваль «Импульс» в Челябинске стал ярчайшим примером того, что физические и географические границы можно преодолевать, а спорт по-прежнему остаётся сильнейшим инструментом для интеграции, признания и поддержки.