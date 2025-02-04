Клиенты PARI ставят на «Краснодар» в матче с «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ

4 февраля «Краснодар» и «Динамо» встретятся в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ. Поединок пройдет в Абу-Даби и начнется в 15:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы команды Мурада Мусаева набрать три очка чуть выше. Коэффициент на успех «Краснодара» — 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Поставить на то, что выиграют динамовцы, можно за 2.90 (около 33%). Ничья котируется за 3.85 (приблизительно 25%).

На успех южан с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.75. Пари на итоговую победу москвичей доступно за 2.10.

Клиенты PARI уверены в победе краснодарцев. На успех «быков» приходится около 78% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 15% сделано на триумф динамовцев, еще приблизительно 7% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке победителя матча с учетом возможной серии пенальти соотношение 80% на 20% в пользу «Краснодара».

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.57. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.40.

Аналитики PARI верят в то, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Краснодар», и «Динамо», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.55. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что счет в матче откроет команда Мурада Мусаева, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении московского клуба составляют 2.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 130 000 рублей. Один из игроков заключил пари на то, что обе команды смогут отличиться. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.50.

«Краснодар» уже сыграл один матч на этом турнире. «Быки» проиграли «Спартаку» со счетом 2:3, пропустив решающий гол в компенсированное арбитром время. Шансы краснодарцев выиграть Зимний Кубок РПЛ оценили коэффициентом 13.00. На то, что южане сыграют в финале, предлагают котировку 6.00.

«Динамо» до старта турнира сыграло один товарищеский матч. Команда Марцела Лички победила «Зенит» со счетом 3:1. Поставить на победу бело-голубых в Зимнем Кубке РПЛ можно за 7.50, а пари на выход в финал доступно с коэффициентом 3.45.