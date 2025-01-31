Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Металлургом» в матче КХЛ

1 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев выше. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 2.03. Это примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех «Металлурга» по итогам трех периодов составляет 3.45 (около 28%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.95 (приблизительно 24%).

Котировки на победу «железнодорожников» с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.57. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.40.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев в основное время матча. На победу команды Игоря Никитина приходится около 91% от общего оборота ставок на исход встречи. Примерно 7% сделано на триумф гостей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 99% на 1% в пользу «Локомотива».

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.65. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили также котировкой 1.45. Взять победу хозяев с нулевой форой можно с коэффициентом 1.50. Аналогичная котировка на «Металлург» составляет 2.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 143 285 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 7.34 и включил в него пари на победу «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.55. В случае успеха чистый выигрыш составит 908 427 рублей.

У «Локомотива» 39 побед в 51 игре регулярного чемпионата и лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Никитина в своей последней встрече победила московское «Динамо» (2:1). Шансы ярославцев стать чемпионами в этом сезоне оценили в 4.50, а поставить на их выход в финал можно с коэффициентом 2.20. Вероятность того, что «Локомотив» выиграет Западную конференцию — 1.04.

«Металлург» выиграл 30 из 50 матчей, уральцы идут пятыми на Востоке. Команда Андрея Разина в своей последней встрече переиграла минское «Динамо» (4:1). Сделать ставку на то, что «Магнитка» выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 20.00, а на выход команды в финал предлагают котировку 10.00. Вероятность того, что подопечные Разина станут лучшим клубом Восточной конференции, оценили в 7.50.