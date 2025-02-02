Клиенты PARI: «Интер» отомстит «Милану» за Суперкубок и победит в дерби

2 февраля фанатов итальянского футбола ждет крупное событие — в рамках 23-го тура Серии А состоится «Дерби делла Мадоннина» между «Миланом» и «Интером». Это будет уже третье очное противостояние команд по ходу текущего сезона — две предыдущие встречи завершились в пользу «россонери». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед стартом матча букмекеры считают фаворитом номинальных гостей. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1.93, что соответствует примерно 49% вероятности. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 3.90 (около 24%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.60 (порядка 27%).

Клиенты PARI уверены в победе «Интера». На этот результат приходится около 99% от общего оборота пари на три варианта исхода матча.

В последнем «Дерби делла Мадоннина» было забито пять мячей. Аналитики ожидают, что и грядущий матч также получится результативным. Вероятность того, что «Милан» и «Интер» забьют на двоих минимум трижды, оценивается коэффициентом 1.80. Поставить на то, что зрители увидят не менее четырех голов, можно с котировкой 2.95. На повторение январского результата с пятью мячами аналитики дают коэффициент 5.40.

В трех из четырех последних играх «Интер» забивал соперникам минимум три мяча. Кроме того, подопечные Симоне Индзаги — самая результативная команда текущего розыгрыша Серии А. Поставить на то, что «Интер» в дерби забьет минимум дважды, можно с котировкой 1.85. На три мяча от «нерадзурри» аналитики дают коэффициент 3.65. При этом «Интер» мало пропускает — только три мяча за пять последних игр. Вероятность того, что подопечные Сержиу Консейсау не смогут распечатать ворота гостей, оценивается котировкой 2.70. На два мяча от «Милана» можно поставить с коэффициентом 3.05. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.70. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.10.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Интера» со счетом 2:1 или 1:0 можно взять за 8.50. Коэффициент на счет 1:0 в пользу «Милана» составляет 12.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 7.07 и включил в него пари на то, что «Интер» забьет больше одного мяча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30.

Перед дерби «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Наполи» на три очка. При этом, по оценке аналитиков», именно «нерадзурри» — фаворит в борьбе за скудетто. Вероятность чемпионства подопечных Индзаги оценивается котировкой 1.45. «Милан» сейчас занимает седьмое место с 34 очками и отстает от четвертого места на пять пунктов. Коэффициент на попадание «Милана» в четверку лучших в Серии А составляет 3.90.