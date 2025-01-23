Клиенты PARI ставят на «МЮ» в матче с «Рейнджерс» в Лиге Европы

23 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет шотландский «Рейнджерс» на «Олд Траффорд». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Рейнджерс» котируется за 6.45 (около 14%). Ничья оценивается в 4.65 (примерно 21%).

Клиенты PARI уверены в успехе манкунианцев. На победу команды Рубена Аморима приходится около 95% от общего оборота ставок на исход матча.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды на двоих забьют минимум три мяча, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.72. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.05. Последний раз команды встречались друг с другом в официальных матчах в ноябре 2010 года в рамках Лиги чемпионов. Тогда «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 1:0.

Самым вероятным исходом матча считается победа «МЮ» со счетом 2:0. Она котируется за 8.00. Вероятность успеха «красных дьяволов» со счетом 2:1 оценивается коэффициентом 9.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 250 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него пари на «Рейнджерс» с форой (+1.5) по котировке 1.70. Общий коэффициент экспресса составил 16.29.

«Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в таблице общего этапа Лиги Европы. Команда три раза победила и трижды сыграла вничью. Подопечные Рубена Аморима считаются одними из главных претендентов на триумф в Лиге Европы. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 6.00. «Рейнджерс» в таблице находится сразу за «красными дьяволами». Шотландская команда имеет в активе три победы, две ничьих и поражение. Если «Рейнджерс» завоюет титул, сыграет ставка за 75.00. Шансы «Рейнджерс» сохранить место в топ-8 и выйти в плей-офф напрямую котируются за 3.45.