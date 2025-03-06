Клиенты PARI: «Реал» возьмет реванш у «Панатинаикоса» в Евролиге

6 марта состоится матч 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и мадридским «Реалом». Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи клуб из Афин. Коэффициент на итоговый успех «Панатинаикоса» — 1.56, что составляет 61% вероятности. Триумф «Реала» котируется за 2.42 (или 39%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Реала». На мадридскую команду приходится около 90% от общего объёма ставок на исход первого матча.

В последний раз «Панатинаикос» и «Реал» встречались друг с другом в октябре прошлого года. Тогда сильнее оказалась испанская команда — 90:86. Аналитики PARI считают, что следующая игра греков с «королевским клубом» будет менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 170 очков, оценивается коэффициентом 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 169,5) котируется за 1.96.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 3.70. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 81.5, оценивается за 2.12. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Панатинаикос» выиграет все четверти, — 8.00. А итоговая победа «Реала» с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 6.50.

Один из клиентов поставил 142 000 рублей на победу «Реала» по коэффициенту 2.35 в составе экспресса из четырех событий, а общий коэффициент купона составил 20.98.

«Панатинаикос» и «Реал» приближаются к финалу регулярного чемпионата нынешнего розыгрыша Евролиги. Греческий коллектив сыграл 27 матчей, одержал 17 побед и занимает третье место в турнирной таблице. Испанцы также отыграли 27 матчей, одержали 14 побед и идут на десятом месте. «Панатинаикос» — действующий победитель Евролиги. Если греческий клуб сохранит кубок, сыграет пари за 4.00. Шансы «Реала» завоевать трофей котируются за 12.00.