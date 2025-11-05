Ведомости
Клиенты PARI считают, что ЦСКА снова переиграет «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Аналитики тоже отдают предпочтение армейцам

5 ноября в матче девятого тура регулярного сезона Единой Лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» встретится с ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают ЦСКА явным фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.02, что соответствует примерно 95% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 11.50 (около 5%).

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу ЦСКА приходится 99% всех ставок на исход игры.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 161 очко, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 160.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в октябре нынешнего года в рамках Единой Лиги ВТБ. Тогда победил ЦСКА со счётом 86:77.

Если первая половина завершится победой «армейцев», сыграет ставка с коэффициентом 1.10. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 25.00. Победа «Пари НН» в первые 20 минут матча оценивается в 7.58.

ЦСКА очень уверенно начал защиту своего титула: у команды семь побед и одно поражение в восьми турах. «Армейцы» возглавляют таблицу, однако УНИКС имеет такое же количество очков и уступает только по дополнительным показателям. Если ЦСКА вновь станет победителем Единой Лиги ВТБ, сыграет ставка за 2.10. «Пари НН» начал сезон неудачно: у команды лишь одна победа, шесть поражений на старте и всего лишь десятое место в таблице.

Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
