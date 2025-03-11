«Атакующий хоккей всегда побеждает». Вышел подкаст «Держи пари» с Игорем Ларионовым

Букмекерская компания PARI запустила серию подкастов «Держи пари» на платформе «Звук». Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер нижегородского «Торпедо», амбассадор PARI Игорь Ларионов в первом выпуске разобрал главные матчи недели НХЛ с 11 по 16 марта.

12 марта в Национальной хоккейной лиге Ларионов выделил два матча, в которых спрогнозировал победы «Каролины» и «Колорадо», причем «лавины», по мнению эксперта, победят в овертайме.

«В «Каролине» усиление — Микко Рантанен, который пришел из «Флориды». Очень интересный форвард, набирающий по 100 очков в сезоне. «Тампа» находится в таком режиме небольшой перестройки, но тем не менее костяк команды сохранен. Это Кучеров, Пойнт, Василевский, которые по-прежнему играют ключевую роль. Игра будет результативной, потому что обе команды играют в открытый хоккей. Поэтому голов будет, на мой взгляд, около девяти. И я все-таки отдаю предпочтение «Каролине» в основное время.

Вторая игра состоится в Миннесоте. У «Миннесоты» рабочая команда, в которой собрана очень хорошая группа игроков. Но в данной ситуации мое предпочтение будет на стороне «Колорадо», потому что я знаю, что атакующий хоккей всегда побеждает. И лидеры — Маккиннон, Макар и Тэйвз, которые, когда это необходимо, особенно в конце сезона, делают чуть больше для команды. В этом плане я ставлю примерно на семь голов, победит «Колорадо», и эта победа будет в овертайме», — сказал Ларионов.

14 марта сразятся «Торонто» и «Флорида». Здесь «Профессор» предсказал результативный хоккей и успех канадского клуба.

«В «Торонто» президент клуба — мой партнер по «Детройту» Брендан Шенахан, который пытается уже многие годы сделать команду главным претендентом на Кубок Стэнли. Команда, напоминаю, не выигрывала трофей практически уже 60 лет. Но тем не менее у команды очень хороший костяк игроков, которые довольно-таки долго играют вместе.

«Флорида» — это чемпион. Там тоже работает один из моих товарищей, один из главных конструкторов игры, помощник тренера Джейми Компон, выигравший три Кубка Стэнли в разных командах. Команда очень интересная, играет в современный хоккей, где практически нет слабых мест. Они сейчас получили на дедлайне Сета Джонса, праворукого защитника. Зная, насколько принципиальный этот матч между командами, которые играют в очень хороший хоккей, все-таки отдам предпочтение более атакующей команде «Торонто». Я думаю, что будет девять голов в этой игре. Победа будет за «Торонто», — добавил эксперт.

В другом пятничном матче Ларионов поставил на «Даллас».

«Еще один мой давнишний знакомый, бывший ассистент генерального менеджера в «Дейтройте» Джим Нил делает фантастическую работу с «Далласом». Но «Виннипег» — это команда практически без слабых мест. Она последние несколько лет вообще не меняется. Ядро команды из года в год демонстрирует тот хоккей, который необходим в финальной части сезона. Поэтому ожидаю яркую игру обеих команд. Наверное, все-таки предпочту «Даллас», — отметил Игорь Ларионов.

Субботнее противостояние «Коламбуса» и «Рейнджерс» тренер назвал очень горячим. И отдал предпочтение «синим мундирам» в овертайме.

«Донни Уодделл знает, что такое победы, что такое чемпионство. И знает, как строить команды. Поэтому я очень рад, что в «Коламбусе» играют наши русские ребята. Это Марченко, Чинахов, Воронков, Проворов. И команда находится на ходу, потому что у них хороший сплав опытных игроков и молодежи. Молодежь — это наши ребята, которые сейчас набрали хорошую форму.

С другой стороны, «Рейнджерс» — небольшое разочарование этого сезона. Но они находятся практически в одном очке от «Коламбуса». В Нью-Йорке исторически важно играть в плей-офф. В этом матче я ставлю все-таки на «Коламбус», на их азарт, на их энергетику, интенсивность. И в этом матче будет забито, я думаю, 10 голов. 11-й гол будет забит в овертайме. Я склоняюсь к тому, что выиграет «Коламбус», — заявил Ларионов.

А вот в матче «Сан-Хосе» и «Вашингтона» эксперт много голов не ждет. Но верит в победу столичного клуба.

«Сан-Хосе» находится на дне турнирной таблицы. Мягко выражаясь, команда молодая, ищет себя, делает всевозможные обмены. Новый генеральный менеджер Майк Гриер пытается найти правильное сочетание для того, чтобы команда начала выигрывать. С другой стороны, весь акцент в этой встрече, наверное, будет на «Вашингтоне», потому что там играет наш Александр Овечкин, который приближается к рекорду Гретцки, все его ожидают.

«Вашингтон» находится в лидерах НХЛ, поэтому при всем том, что в Калифорнии бывают сюрпризы — мягкий климат, иногда бывает недооценка, — я все-таки ставлю на победу Вашингтона. Счет не назову, но скажу, что голов будет забито не так много. Наверное, пять или шесть, а выиграет «Вашингтон», — заключил Ларионов.