Клиенты PARI ставят на «ПСЖ» в матче с «Лиллем»

1 марта «ПСЖ» примет «Лилль» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс», начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают «ПСЖ» фаворитом с коэффициентом 1.40, что соответствует 67% вероятности. Ставки на успех «Лилля» принимаются за 7.10, а на ничью — за 5.10. Эти котировки соответствуют вероятностям 14% и 19%.

Большинство клиентов PARI согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех хозяев поля.

Последние встречи парижан с «догами» были богатыми на голы, поэтому аналитики PARI считают, что предстоящая игра также получится результативной. Поставить на тотал больше 2,5 можно с коэффициентом 1.47, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.70. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.68. Если же оба коллектива отличатся по два и более раза, сыграет ставка за 4.70.

А вот в ставках на точный счет наиболее вероятным результатом игры считается сухая победа «ПСЖ» 2:0. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 8.00.

Несмотря на то, что до конца сезона осталось еще десять туров, подопечные Луиса Энрике уже практически гарантировали себе чемпионский титул. Парижане лидируют в турнирной таблице с большим отрывом, поэтому ставки на их триумф в чемпионате Франции принимаются по коэффициенту 1.01. В случае успеха это будет уже тринадцатая по счету победа парижан в Лиге 1.

А вот «Лилль» сосредоточен на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов — на данный момент «доги» занимают четвертое место в турнирной таблице. Если у них получится завершить сезон в первой тройке, сыграет ставка за 2.60.