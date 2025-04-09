В рамках Церемонии награждения победителей Премии РБ во Дворце гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники» прошла тематическая поп-ап выставка «Спорт в искусстве».

Девять современных художников под кураторством искусствоведа представили живопись, графику и скульптуру на спортивную тему во Дворце гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники». Спортсмены, их достижения, красота движений, страсть, дисциплина и преданность делу стали вдохновением и отправной точкой для творческих поисков и создания актуальных работ отечественных художников и скульпторов.

Ринат Мустафин. Боксеры. Автор фото Александра Пупшева.

«Выставка предлагает поразмышлять о связях искусства и спорта через оптику восьми профессиональных художников, каждый из которых по-своему осмысляет и интерпретирует движение, состязание, командный дух, достижения, а также другие атрибуты жизни в спорте. Экспозиция сочетает в себе традиционные формы живописи, графики, скульптуры, а также современные практики искусства», — куратор выставки Александра Пупшева, искусствовед, продюсер проектов в сфере культуры, автор тг-канала «культура и менеджмент».

Выставка «Спорт в искусстве» стала уникальной возможностью для гостей премии увидеть, как творчество может придавать новое значение знакомым образам и идеям, приглашая погрузиться в диалог между спортом и искусством в работах талантливых современников.

Все работы можно было приобрести во время проведения Церемонии, а также после нее, связавшись с организаторами.

Художники-участники проекта: Никита Ходак, Виктория Предыбайло, Татьяна Башлакова, Ирина Петровская, Дмитрий Лиховцев, Ашот Погосян, Алексей Саввин, Никита Алексеев (предоставлен галереей Hidden Place), Ринат Мустафин (предоставлен галереей a—s—t—r—a).

Куратор проекта: Александра Пупшева, искусствовед, продюсер проектов в сфере культуры, автор тг-канала «культура и менеджмент».

Для дополнительной информации обращаться по телефон 8-929-511-21-77 или на почту apupsh@gmail.com