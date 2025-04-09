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18 апреля 9:30ГлавнаяНовости

В рамках Церемонии награждения победителей Премии РБ во Дворце гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники» прошла тематическая поп-ап выставка «Спорт в искусстве».

Все работы можно было приобрести во время проведения Церемонии, а также после нее, связавшись с организаторами
Валентин Васильев
Артем Алексеев. OhMyGod, холст, смешанная техника. Автор фото Александра Пупшева
Артем Алексеев. OhMyGod, холст, смешанная техника. Автор фото Александра Пупшева

Девять современных художников под кураторством искусствоведа представили живопись, графику и скульптуру на спортивную тему во Дворце гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники». Спортсмены, их достижения, красота движений, страсть, дисциплина и преданность делу стали вдохновением и отправной точкой для творческих поисков и создания актуальных работ отечественных художников и скульпторов. 

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Ринат Мустафин. Боксеры. Автор фото Александра Пупшева.

«Выставка предлагает поразмышлять о связях искусства и спорта через оптику восьми профессиональных художников, каждый из которых по-своему осмысляет и интерпретирует движение, состязание, командный дух, достижения, а также другие атрибуты жизни в спорте. Экспозиция сочетает в себе традиционные формы живописи, графики, скульптуры, а также современные практики искусства», — куратор выставки Александра Пупшева, искусствовед, продюсер проектов в сфере культуры, автор тг-канала «культура и менеджмент».

Выставка «Спорт в искусстве» стала уникальной возможностью для гостей премии увидеть, как творчество может придавать новое значение знакомым образам и идеям, приглашая погрузиться в диалог между спортом и искусством в работах талантливых современников.

Все работы можно было приобрести во время проведения Церемонии, а также после нее, связавшись с организаторами.

Художники-участники проекта: Никита Ходак, Виктория Предыбайло, Татьяна Башлакова, Ирина Петровская, Дмитрий Лиховцев, Ашот Погосян, Алексей Саввин, Никита Алексеев (предоставлен галереей Hidden Place), Ринат Мустафин (предоставлен галереей a—s—t—r—a).

Куратор проекта: Александра Пупшева, искусствовед, продюсер проектов в сфере культуры, автор тг-канала «культура и менеджмент».

Для дополнительной информации обращаться по телефон 8-929-511-21-77 или на почту apupsh@gmail.com

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Виктория Предыбайло. Мяч-хаос. Автор фото Александра Пупшева.

 

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