«Магия и незабываемые эмоции»: Роналдиньо стал амбассадором WINLINE

Знаменитый бразильский «Волшебник» Роналдиньо – один из самых ярких и титулованных футболистов в истории – стал амбассадором WINLINE . Цель такой коллаборации – вернуть в футбол яркие эмоции, присущую ему магию, а также знакомое каждому болельщику ощущение праздника.

Стартом кампании стала премьера видео с Роналдиньо в главной роли «Верни азарт в футбол» о ярком, эмоциональном, непредсказуемом и вдохновляющем футболе 2000-х.

Ролик переносит зрителей в атмосферу тех лет, когда в футболе превыше всего ценились творчество и индивидуальное мастерство, футбол смотрели и обсуждали с друзьями и соседями, а у юных болельщиков на стене висели плакаты с любимыми игроками.

В ролике Роналдиньо вспоминает период, когда он играл за испанскую «Барселону», и проводит параллель с тем, как в то же время в России с полной самоотдачей играли в футбол и болели за своих кумиров в каждом дворе. Каждого, кто помнит нулевые, в ролике ждет целый ряд артефактов, вызывающих особые эмоции и теплые воспоминания.

Источник: WINLINE

Роналдиньо подчеркивает, что футбол может дарить те же яркие эмоции и сегодня – даже если мы перестали следить за любимой игрой, никогда не поздно вернуть этот незабываемый праздник в свою жизнь.

«Я благодарен судьбе, что моя игра приносила людям счастье. И сегодня я рад объединить усилия с командой WINLINE , которая, как и я, верит, что футбол и весь спорт в целом нужно развивать, популяризировать, чтобы он продолжал дарить яркие эмоции, драйв и спортивный азарт и объединять миллионы людей по всему миру. Вместе мы создадим для болельщиков нечто по-настоящему уникальное, ведь мы говорим на одном языке – языке футбола», – заявил Роналдиньо.

Известно, что в дальнейшем фанатов футбола ждут и другие проекты с участием Роналдиньо от WINLINE , детали которых будут раскрываться в ближайшие месяцы.

«Роналдиньо – не просто великий игрок. Он – символ красоты футбола, той непредсказуемой магии, которая заставляет сердца болельщиков биться чаще. Для нас большая честь сотрудничать с ним. Творческий подход Роналдиньо к решению любой задачи и его любовь к игре идеально сочетаются с нашим видением. Именно так мы и «делаем разницу» – вместе мы хотим дарить фанатам игры по-настоящему незабываемые эмоции, выходящие за рамки привычного», – рассказал Александр Запольских, директор по маркетингу WINLINE .

Роналдиньо (полное имя – Роналду ди Ассис Морейра) – обладатель «Золотого мяча» (2005) и двукратный Игрок года по версии ФИФА (2004, 2005). Единственный за историю футбола, кто стал победителем чемпионата мира, Кубка конфедераций и Кубка Америки в составе сборной Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес (с «Атлетико Минейро»), а также Лигу чемпионов (с «Барселоной»). Именно ролик с Роналдиньо стал первым видео на YouTube, набравшим миллион просмотров.