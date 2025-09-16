Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 сентября 17:29ГлавнаяНовости

WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство

Новая страница в истории российского баскетбола
Руслан Ипполитов
Источник: WINLINE
Источник: WINLINE

Единая лига ВТБ и букмекерская компания WINLINE объявляют о начале долгосрочного стратегического партнерства. 

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Совместные проекты будут направлены на развитие и популяризацию баскетбола в России, создание новых форматов взаимодействия с болельщиками и вывод зрелищности турниров на качественно новый уровень. Первым крупным событием в рамках сотрудничества станет поддержка Суперкубка Лиги.

«Новое партнерство объединяет многолетние традиции и экспертизу Единой лиги ВТБ с современными цифровыми технологиями и динамичным подходом WINLINE. Фокус будет сделан на создании ярких событий, которые приблизят любителей спорта к игре», — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества будет организован международный турнир WINLINE Basket Cup — это один из ключевых проектов. В соревновании примут участие ведущие российские клубы — московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», казанский УНИКС, екатеринбургский «Уралмаш», краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Парма», а также гости из Европы — сербская «Мега» (Белград) и боснийская «Игокеа» (Лакташи). Для зрителей организаторы подготовят особую атмосферу: эксклюзивный дизайн паркета, премиальные зоны у площадки и зрелищные шоу-программы, которые призваны напомнить о настроении крупнейших международных форумов.

«Это сотрудничество объединяет традиции и амбиции Лиги с энергией WINLINE. Вместе стороны готовы выводить баскетбол на новый уровень, формировать сильные проекты и создавать для болельщиков события, которые будут становиться главными в календаре», — заверили представители партнеров.

В течение всего сезона будут реализованы совместные проекты бренда и Лиги — от медиа-интеграций до уникальных активностей для болельщиков. Эти инициативы создадут новые возможности для вовлечения аудитории и позволят по-новому взглянуть на баскетбол.

Партнерство WINLINE и Единой лиги ВТБ — это начало большого пути, целью которого стороны видят развитие баскетбола, намереваясь сделает его ярче и масштабнее.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы Winline

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство
WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев
«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Новости
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Локомотива» над «Акроном» в Кубке России
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Локомотива» над «Акроном» в Кубке России
Новости
Букмекерская компания PARI запускает петицию за номинацию Ильи Сафронова на «Золотой мяч»
Букмекерская компания PARI запускает петицию за номинацию Ильи Сафронова на «Золотой мяч»
Новости
Овечкин открывает секреты своей подготовки
Овечкин открывает секреты своей подготовки
Новости
Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET
Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET
Новости
Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Новости

Новое