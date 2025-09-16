WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство

Единая лига ВТБ и букмекерская компания WINLINE объявляют о начале долгосрочного стратегического партнерства.

Совместные проекты будут направлены на развитие и популяризацию баскетбола в России, создание новых форматов взаимодействия с болельщиками и вывод зрелищности турниров на качественно новый уровень. Первым крупным событием в рамках сотрудничества станет поддержка Суперкубка Лиги.

«Новое партнерство объединяет многолетние традиции и экспертизу Единой лиги ВТБ с современными цифровыми технологиями и динамичным подходом WINLINE. Фокус будет сделан на создании ярких событий, которые приблизят любителей спорта к игре», — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества будет организован международный турнир WINLINE Basket Cup — это один из ключевых проектов. В соревновании примут участие ведущие российские клубы — московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», казанский УНИКС, екатеринбургский «Уралмаш», краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Парма», а также гости из Европы — сербская «Мега» (Белград) и боснийская «Игокеа» (Лакташи). Для зрителей организаторы подготовят особую атмосферу: эксклюзивный дизайн паркета, премиальные зоны у площадки и зрелищные шоу-программы, которые призваны напомнить о настроении крупнейших международных форумов.

«Это сотрудничество объединяет традиции и амбиции Лиги с энергией WINLINE . Вместе стороны готовы выводить баскетбол на новый уровень, формировать сильные проекты и создавать для болельщиков события, которые будут становиться главными в календаре», — заверили представители партнеров.

В течение всего сезона будут реализованы совместные проекты бренда и Лиги — от медиа-интеграций до уникальных активностей для болельщиков. Эти инициативы создадут новые возможности для вовлечения аудитории и позволят по-новому взглянуть на баскетбол.