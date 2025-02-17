Компания FONBET выступила на конференции «Социальные инвестиции»

В Москве прошла ежегодная конференция «Социальные инвестиции», где представители власти, бизнеса и НКО обсуждали актуальные проблемы сектора. В ходе сессии о благополучии населения заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере спорта ТПП РФ и советник генерального директора FONBET Николай Оганезов рассказал о поддержке отечественного спорта букмекерской индустрией, а также о том, как адаптивный спорт помогает решать острые социальные проблемы:

«Чувство отчужденности и одиночества – главная проблема для людей с ограничениями здоровья, в частности, ветеранов СВО. Адаптивный спорт в этом плане очень помогает: возможность отвлечься от душевных переживаний спасительна».

По официальным данным, в стране насчитывается около двенадцати миллионов инвалидов, из которых около 700 тысяч — дети. Именно они испытывают наибольшие проблемы в социализации из-за ограниченных возможностей, психологических травм и страхов, а также от необоснованной отчужденности со стороны общества.

Практика показывает, что наиболее эффективно физической реабилитации и социализации особенно способствуют командные виды адаптивного спорта. Например, благотворительная программа ДоброFon компании Fonbet уже 6 лет поддерживает детский Фестиваль адаптивного хоккея, то есть практически с самого его основания.

«Ни один психолог не делает столько, сколько делает один матч. Реабилитация происходит и у родителей, который видят своих детей активными, несмотря на ограничения», — поделился Оганезов.

Примечательно, что в первом фестивале принимало участие всего 8 команд, а в прошлом 2024 году — уже 94, а это более 1000 детей. В 2025 году на фестивале ожидается уже 120 детских команд спортсменов с ограниченными возможностями.

Другие тренды в социальных инвестициях — цифровизация благотворительности, развитие института наставничества для молодежи, начиная со школьного возраста, и помощь малым региональным фондам.