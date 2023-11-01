1 ноября в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» примет «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и стартует в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

В преддверии игры букмекеры считают, что шансы команд равны. Сделать ставку на победу «Спартака» или «Краснодара» в основное время можно по коэффициенту 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.70 (около 26%). На итоговый триумф как одной, так и другой команды (с учетом серии пенальти), букмекеры предлагают котировку 1.90.

Клиенты PARI склоняются в пользу победы гостей. На триумф «Краснодара» приходится 56% от общего оборота ставок на три варианта исхода встречи, еще 39% от всего оборота пари распределились в пользу успеха красно-белых, 5% сделано на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.60. Если команды Гильермо Абаскаля и Владимира Ивича ограничатся максимум двумя мячами, сыграет ставка за 2.35. Стоит отметить, что за первые пять туров групповой стадии Кубка ставка на тотал больше 2.5 зашла во всех матчах с участием москвичей и трех — с участием южан.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.50. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.65. В предыдущих кубковых матчах с участием «Спартака» и «Краснодара» ставка «обе забьют» сыграла по три раза.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 8.00. По оценкам аналитиков PARI, каждой из команд будет трудно добиться победы с разницей более чем в один мяч. Поставить с форой (–1) как на «Спартак», так и на «Краснодар» предлагается по коэффициенту 3.90. Вероятность триумфа любого из соперников с сухим счетом оценивается котировкой 2.90.

В отдельной линии можно предсказать индивидуальные достижения игроков. В частности, с наибольшей вероятностью в этом матче смогут отличиться форварды хозяев Александр Соболев и Квинси Промес. Котировки на гол россиянина и голландца составляют 2.50. Поставить на гол колумбийского бомбардира «быков» Джона Кордобы можно за 2.75.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 300 000 рублей. Клиент PARI поставил эти деньги на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.50, включив прогноз в экспресс из шести футбольных событий с общим коэффициентом 16.94.

Перед матчем в Москве «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы D с 12 очками из 15 возможных. Команда стартовала в Кубке с гостевой победы 2:1 над «Краснодаром», хотя и проиграла «быкам» впоследствии в матче другого турнира — чемпионата страны. Кубковую группу красно-белые выиграли досрочно, благодаря чему гарантировали себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Матчи на вылет запланированы на весеннюю стадию сезона 2023/24.

«Краснодар» идет на третьей строчке с восемью баллами. Столько же в активе «Динамо», но москвичи выше благодаря результатам личных встреч. Чтобы попасть в верхнюю сетку Кубка, «Краснодару» остается опередить «Динамо» по очкам. Бело-голубые проведут свой матч 2 ноября против «Пари НН».