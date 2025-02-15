Клиенты PARI считают, что «Спартак» возьмет реванш у «Торпедо» за три поражения подряд в КХЛ

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.80, что составляет 53% вероятности. Спрогнозировать победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 3.75 (или 26%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.60 (21%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.47 (65%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.70 (35%).

Клиенты PARI уверены в победе хозяев арены в основное время матча. На триумф команды Алексея Жамнова приходится около 81% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 17% сделано на триумф нижегородцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 67% на 33% в пользу «Спартака».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.00. Если нижегородцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.90.

«Торпедо» и «Спартак» встречались в текущем сезоне четыре раза. Лишь один раз сильнее были красно-белые — 4:2. Соответственно, три победы одержали нижегородцы — 6:0, 3:2, 3:2. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.05.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки московской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.62. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Торпедо» котируется за 2.25.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. При этом котировки на второй период такие же — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.20.

«Спартак» одержал 30 побед и потерпел 23 поражения в текущем сезоне. Красно-белые занимают шестое место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Торпедо» скромнее: 27 побед и 28 поражений. Нижегородцы идут на восьмом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Спартака» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 9.00. Шансы красно-белых завоевать трофей ниже, чем у «Локомотива» (4.50), СКА (6.50), «Трактора» (6.50) и ЦСКА (8.00). Победа «Торпедо» в Кубке котируется за 40.00. Вероятность того, что «Спартак» станет лучшим клубом Западной конференции, оценили в 20.00.