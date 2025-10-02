Ведомости
Москва примет «Спорт Бизнес Конгресс» - 2025

Выставка и форум решений для спортивной индустрии
Валентин Васильев

27–28 ноября 2025 года в Москве пройдет «Спорт Бизнес Конгресс» — площадка, где идеи превращаются в проекты, а контакты — в контракты.

2024 год в цифрах

Свернуть

Прошлый год подтвердил статус мероприятия как точки притяжения индустрии: 1884 участника, 247 спикеров на 4 сценах, 39 сессий и более 50 часов контента, 93 встречи в бизнес-клубе, 31 экспонент. Эти цифры подтверждают: здесь обсуждают тренды, делятся практиками и принимают решения, которые влияют на рынок.

Программа без «воды»

Свернуть

Ключевые направления 2025 года — инфраструктура, маркетинг, технологии, спонсорство, управление. Программа рассчитана на профессиональную аудиторию индустрии.

Выставка решений

Свернуть

Выставка объединяет технологии строительства и оснащения спортивных объектов, продукты и сервисы для спортивных организаций, покрытия, мультимедиа, системы безопасности, билетные решения, IT-разработки, спортивную экипировку и многое другое. Для экспонентов это поток целевых обращений; для посетителей — возможность за два дня собрать подрядчиков «под ключ» и увидеть, что в тренде.

Сделки за кофе

Свернуть

Бизнес-клуб СБК — это прямые встречи поставщиков оборудования и услуг с заказчиками. В 2024 году их было 93. Это не обмен визитками, а реальные переговоры. Экономия для компаний — не менее 1,5 млн рублей: сокращение времени на поиски контактов, переписку, оптимизация представительских и командировочных расходов.

«Спорт Бизнес Конгресс» — крупнейшая деловая конференция и выставка отрасли. Сюда приходят учиться — за день можно узнать уникальный опыт практикующих экспертов. Тут удобно знакомиться — обменяться опытом, найти полезные контакты. Выставку посещают, чтобы смотреть новинки — протестировать сервисы, узнать, что в моде. Участники нацелены делать бизнес — найти клиентов, партнёров или инвесторов. Форум — это возможность вдохновляться: уехать домой с головой, полной планов», — говорит Александра Савраева, продюсер «Спорт Бизнес Конгресса», директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

Лица и аудитория

Свернуть

Среди участников прошлогоднего Конгресса — лидеры, задающие тон в российском спорте: Мария Киселёва, Светлана Хоркина, Илья Авербух, Дмитрий Сычев, Никита Мазепин, Никита Нагорный, Ирина Винер, Илона Корстин, Алексей Смертин и многие другие. Их участие превращает Конгресс в площадку, где можно встретить ключевых игроков отрасли лично и обсудить совместные проекты.

Аудитория Конгресса охватывает все поле спортивной индустрии: представители государственных структур, руководители клубов и федераций, владельцы и управляющие спортивных сооружений, производители оборудования и поставщики решений, девелоперы, инвесторы, организаторы мероприятий и молодые специалисты. Это руководители, собственники компаний и управленцы среднего звена, для которых участие в Конгрессе — инструмент реального развития бизнеса.

Медиа-охват

Свернуть

Медиапоказатели впечатляют: 151 публикация в СМИ и 37 млн совокупного охвата по данным «Медиалогии» — событие стало заметным не только в профессиональной среде, но и в федеральной повестке.

«Спорт Бизнес Конгресс» — ключевая площадка для диалога и выработки решений, определяющих развитие спортивной отрасли страны. Участие в Конгрессе позволяет компаниям и организациям влиять на повестку и становиться драйверами отраслевых изменений.

