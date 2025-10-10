Клиент PARI поставил 239 000 рублей на матч Швеции и Швейцарии в отборе на ЧМ-2026

10 октября в матче отборочного этапа группы B к чемпионату мира по футболу 2026 года сыграют между собой сборные Швеции и Швейцарии. Встреча пройдет на стадионе «Строберри Арена» в шведском Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд и рассказали о ставках своих клиентов на один из ключевых матчей игрового дня.

В день игры эксперты отдают небольшое преимущество хозяевам, считая именно шведскую команду фаворитом матча. Так, сделать ставку на победу сборной Швеции можно по коэффициенту 2.35, что эквивалентно приблизительно 41% вероятности. Успех Швейцарии в то же время котируется за 3.15 (около 31%). На ничью в линии установлен коэффициент 3.50, что соответствует примерно 28% вероятности.

Клиенты PARI также видят в хозяевах поля фаворита сегодняшнего матча. В общем обороте ставок на исход поединка почти 53% приходится на победу шведов. На успех сборной Швейцарии сделано 29%. Доля пари, заключенных на ничью, составляет 8%.

По оценке аналитиков, команды вряд ли порадуют болельщиков результативным футболом и смогут забить как минимум три мяча за игру. Поставить на это можно по коэффициенту 1.97, в случае обратного исхода сыграет ставка за 1.85. Вероятность обмена голами котируется за 1.73, тогда как противоположный вариант доступен за 2.10.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче являются звездные нападающие сборной Швеции Александер Исак и Виктор Дьекереш. Поставить на гол каждого из них можно по коэффициенту 2.50. Среди швейцарцев наибольшие шансы отличиться имеет форвард Брель Эмболо (3.40).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 239 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.63, куда включил и пари на Швейцарию с форой (+1). Эта ставка была доступна по коэффициенту 1.25.

В текущем отборе к ЧМ-2026 сборные Швеции и Швейцарии совместно с командами Косово и Словении выступают в группе B. После двух туров лидерство в квартете с шестью набранными очками занимают швейцарцы: команда Мурата Якина одержала две крупные победы над соперниками из Косово (4:0) и Словении (3:0). Сборная Швеции, в свою очередь, такими результатами похвастаться не может. Скандинавская команда сумела набрать за два матча лишь одно очко, сыграв вничью со словенцами (2:2) и уступив косоварам со счетом 0:2.