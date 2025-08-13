Ведомости
«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

О прошлом, настоящем и будущем
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал легендарный советский хоккеист и тренер Александр Якушев. Крайний нападающий — один из четырех советских хоккеистов, никогда не игравших в НХЛ, но включенных в «Зал хоккейной славы» в Торонто. Тизер выпуска доступен по ссылке.

Якушев — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион Европы и мира. Практически всю клубную карьеру он провел в «Спартаке», а завершал ее в Австрии. Позднее работал тренером в Австрии и Швейцарии, а также в родном «Спартаке» и сборной России.

«Гостем моего подкаста стал человек, чье имя и чья игра изменили хоккей по обе стороны океана. Человек, который стал кумиром не только у мальчишек красно-белых, но и у канадских мальчишек. Многие канадские игроки пытались копировать те движения, которые делал высокий игрок советской команды под номером 15. Поэтому сегодня в гостях великий, легендарный «Як-15» Александр Сергеевич Якушев», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

 О сегодняшнем «Спартаке»

Свернуть

В ходе беседы Ларионов и Якушев затронули разные темы. «Профессор» попросил своего гостя оценить нынешний «Спартак».

«Он неоднозначный. Сильного соперника обыграет легко. Встречается с заведомо слабым — проигрывает. Зрители не поймут, что за команда. За это, наверное, ее и любят. В регулярке команда показывала очень хорошую игру, результативную, зрителям очень нравилась эта игра. Самое важное, что очень красиво играли, очень красиво. Зрители были просто в восторге», — отметил Якушев.

О Суперсерии-1972

Свернуть

Конечно, нельзя было не вспомнить легендарную Суперсерию 1972 года между сборными СССР и Канады. Александр Якушев поделился мнением, почему команда Советского Союза не смогла оставить итоговую победу за собой.

«Главная причина, почему мы уступили, — это выигрышная пятая игра в Москве. Оставалось три игры у себя дома. Думали, ну конечно, из трех-то мы одну у себя при своих зрителях выиграем. И вот это настроение, оно передалось не только нам, игрокам, но и тренерскому составу. В Канаде играл в три пятерки. И тут тренеры начали менять составы троек. Короче говоря, вот такая ситуация получилась. И уступили три игры в одну шайбу, в которых Пол Хендерсон забивал победные голы. Неслучайно он после этой серии немножко ушел туда, наверх, к Богу, и до сих пор так и живет с ним», — вспоминал легендарный форвард.

О ЧМ-2000

Свернуть

В ходе разговора Ларионов затронул болезненную тему провала сборной России на ЧМ-2000. В ходе обсуждения Якушев, который был тренером той команды, взял вину на себя.

«Основная причина в том, что мы готовили одну команду, одних игроков. Но в этом чемпионате приняли участие совсем другие. Пришло сверху, что надо пригласить игроков, которые освободились из НХЛ. Практически вся команда поменялась. И вот это, я считаю, я виноват в том, что не настоял. Наверное, так и есть. Чтобы оставить ту команду, которая готовилась именно к этому чемпионату. Но так получилось, что вышла играть совсем другая команда, совсем другая сборная. И, к сожалению, может быть, они устали, прилетели, может быть, какие-то другие причины, но игра не пошла», — подчеркнул специалист.

О семейной жизни

Свернуть

«Профессор» попросил рассказать Александра Якушева об отношениях со своей супругой, с которой они вместе уже более полувека.

«Мы все понимаем, что если ты счастлив дома, то ты счастлив и на работе. Вот это ключевые слова для любой профессии, особенно в сфере спорта, где все непредсказуемо, спортивный век очень короткий. И здесь очень важная роль Татьяны. До сих пор вы всегда вместе, любые мероприятия всегда вместе. Это образец», — добавил Игорь Ларионов.

Затем слово взял сам Якушев.

«У меня так сложилась судьба хоккейная, спортивная судьба, вообще по жизни я обязан Татьяне. Потому что настолько человек вкладывает в наши отношения, чтобы они были, помогали мне и в спортивной жизни, и в быту, она очень много, практически все делает для того, чтобы мне было комфортно», — отметил легендарный хоккеист.

Он подчеркнул, что его супруга столкнулась со многими сложностями.

«Сборы, переезды, отсутствие дома — все это одной тянуть, когда рядом нет любимого человека, к которому можно было прикоснуться, обнять и почувствовать мужское плечо. Это, конечно, очень тяжело для женщины. И вот Татьяна все эти 54 года все это несет на себе. Громадная-громадная ее роль в том, что мы до сих пор находимся вместе. Спасибо тебе, Татьяна», — поблагодарил Александр Якушев свою супругу.

О современной КХЛ

Свернуть

Конечно, «Профессор» не мог не спросить гостя о том, куда движется российский хоккей.

«Развивается в лучшую сторону. Очень много команд, которые реально могут завоевать Кубок Гагарина. Это говорит о развитии КХЛ. И это несмотря на то, что мы сейчас в изоляции. Мы варимся в собственном соку, а это тоже, конечно, отрицательно сказывается. Много отрицательных моментов, которые, конечно, нежелательны для развития хоккея. И тем не менее, я считаю, все идет в хорошем направлении», — заключил Якушев.

В завершение беседы Игорь Ларионов по традиции подарил собеседнику бутылку вина и попросил расписаться на клюшке, которая пойдет на благотворительность.

«Александр Сергеевич, огромное спасибо! Было приятно, как всегда, поговорить о тех вещах, о которых, может быть, не всегда приятно говорить, не хочется вдаваться в ностальгию, но хочется сделать так, чтобы мы брали лучшее из нашего опыта и передавали сегодняшнему спорту, людям и по жизни, и по игре, и по отношениям. Так что большое спасибо!» — поблагодарил собеседника «Профессор».

