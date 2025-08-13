«Наш хоккей идет в хорошем направлении». Александр Якушев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал легендарный советский хоккеист и тренер Александр Якушев. Крайний нападающий — один из четырех советских хоккеистов, никогда не игравших в НХЛ, но включенных в «Зал хоккейной славы» в Торонто. Тизер выпуска доступен по ссылке.

Якушев — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион Европы и мира. Практически всю клубную карьеру он провел в «Спартаке», а завершал ее в Австрии. Позднее работал тренером в Австрии и Швейцарии, а также в родном «Спартаке» и сборной России.