Акрон - Зенит, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дзюба против «Зенита» - это всегда интригующе!
Валентин Васильев

Программу 11-го тура РПЛ откроет встреча в Самаре. В гости к Артему Дзюбе и всему «Акрону» едет «Зенит». Удастся ли аутсайдеру зацепить хотя бы одно очко? Аналитики слабо верят в команду Заура Тедеева.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

04.10.2025, Сб

13:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 7.00

Х - 5.00

П2 - 1.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: "Солидарность Арена"(Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»1124-12
«Зенит»21112-4

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

Кубок России

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Акрон»

2:2

«Рубин»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Рубин»

РПЛ

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Зенит»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

Место в таблице

После 10-го тура вице-чемпион поднялся с пятой на четвертую позицию в таблице. «Акрон» - уже в одном шаге от зоны вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

Дела «Акрона» плохи: за 10 последних матчей всего одна победа, и та «половинчатая» - по пенальти над ЦСКА в Кубке России. После - восемь поражений при всего одной ничьей. Два последних матче тольяттинцы проиграли крупно - 0:3. Как результат - падение в нижний сектор таблицы РПЛ. И причин даже для сдержанного оптимизма у Дзюбы и компании не видно. Очевидно, что даже ничья в предстоящем матче станет для хозяев сродни чуду.

«Зенит» по всем параметрам превосходит соперника. Из 10 последних матчей, включая товарищеский со «Сьоном», питерцы не выиграли всего два - выездные со «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (0:0). 

Из четырех очных встреч соперников три были «верховыми». Даже в единственной «низовой» стороны обменялись голами. Прогнозируем комбо: «Зенит» не проиграет при тотал больше 2.5 голов. В PARI оформить такое можно с коэффициентом 1.75.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

Видеотрансляция из Самары будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Акрон»: нет

«Зенит»: Жерсон, Караваев, Москвичев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Зенит»:

Позиция«Акрон»«Зенит»
Вратарь78. Васютин16. Адамов
Защитник77. Савичев31. Мантуан
Защитник86. Агапов33. Нино
Защитник24. Неделчару6. Дркушич
Защитник21. Фернандес3. Дуглас Сантос
Полузащитник15. Лончар5. Барриос
Полузащитник 5. Джурасович20. Педро
Полузащитник35. Джаковац8. Вендел
Полузащитник71. Пестряков10. Глушенков
Полузащитник69. Дмитриев11. Луис Энрике
Нападающий22. Дзюба30. Кассьерра
Главный тренерЗаур ТедеевСергей Семак

Коэффициенты букмекеров

PARI умножит на семь номинал сыгравшей ставки на победу тольяттинской команды. Пятикратный выигрыш сулит успешное пари на ничью. Коэффициент на победу лидера в основной линии букмекера составляет 1.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Акрон» - «Зенит»?

По подсчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона превышает 71 процент.

Будет ли играть Дзюба?

Кубковый матч посреди недели Артем уже традиционно пропустил - против бывших одноклубников должен выйти с первых минут.

Где смотреть бесплатно матч  «Акрон» - «Зенит»?

Бесплатно посмотреть матч в Самаре можно на сайте официального беттингового  партнера РПЛ - Winline

Где купить билеты на матч  «Акрон» - «Зенит»?

Стоимость билетов на матч начинается всего с 200 рублей.  Оформить их можно на официальном сайте тольяттинского клуба. 

