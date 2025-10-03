Акрон - Зенит, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Программу 11-го тура РПЛ откроет встреча в Самаре. В гости к Артему Дзюбе и всему «Акрону» едет «Зенит». Удастся ли аутсайдеру зацепить хотя бы одно очко? Аналитики слабо верят в команду Заура Тедеева.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: "Солидарность Арена"(Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|1
|2
|4-12
|«Зенит»
|2
|1
|1
|12-4
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Акрон»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Рубин»
РПЛ
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
После 10-го тура вице-чемпион поднялся с пятой на четвертую позицию в таблице. «Акрон» - уже в одном шаге от зоны вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Дела «Акрона» плохи: за 10 последних матчей всего одна победа, и та «половинчатая» - по пенальти над ЦСКА в Кубке России. После - восемь поражений при всего одной ничьей. Два последних матче тольяттинцы проиграли крупно - 0:3. Как результат - падение в нижний сектор таблицы РПЛ. И причин даже для сдержанного оптимизма у Дзюбы и компании не видно. Очевидно, что даже ничья в предстоящем матче станет для хозяев сродни чуду.
«Зенит» по всем параметрам превосходит соперника. Из 10 последних матчей, включая товарищеский со «Сьоном», питерцы не выиграли всего два - выездные со «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (0:0).
Из четырех очных встреч соперников три были «верховыми». Даже в единственной «низовой» стороны обменялись голами. Прогнозируем комбо: «Зенит» не проиграет при тотал больше 2.5 голов. В PARI оформить такое можно с коэффициентом 1.75.
Видеотрансляция из Самары будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть игру можно на ресурсах легальных БК:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Зенит»: Жерсон, Караваев, Москвичев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Зенит»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Зенит»
|Вратарь
|78. Васютин
|16. Адамов
|Защитник
|77. Савичев
|31. Мантуан
|Защитник
|86. Агапов
|33. Нино
|Защитник
|24. Неделчару
|6. Дркушич
|Защитник
|21. Фернандес
|3. Дуглас Сантос
|Полузащитник
|15. Лончар
|5. Барриос
|Полузащитник
|5. Джурасович
|20. Педро
|Полузащитник
|35. Джаковац
|8. Вендел
|Полузащитник
|71. Пестряков
|10. Глушенков
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|11. Луис Энрике
|Нападающий
|22. Дзюба
|30. Кассьерра
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Сергей Семак
PARI умножит на семь номинал сыгравшей ставки на победу тольяттинской команды. Пятикратный выигрыш сулит успешное пари на ничью. Коэффициент на победу лидера в основной линии букмекера составляет 1.40.
По подсчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона превышает 71 процент.
Кубковый матч посреди недели Артем уже традиционно пропустил - против бывших одноклубников должен выйти с первых минут.
Бесплатно посмотреть матч в Самаре можно на сайте официального беттингового партнера РПЛ - Winline.
Стоимость билетов на матч начинается всего с 200 рублей. Оформить их можно на официальном сайте тольяттинского клуба.