Акрон - Зенит, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дела «Акрона» плохи: за 10 последних матчей всего одна победа, и та «половинчатая» - по пенальти над ЦСКА в Кубке России. После - восемь поражений при всего одной ничьей. Два последних матче тольяттинцы проиграли крупно - 0:3. Как результат - падение в нижний сектор таблицы РПЛ. И причин даже для сдержанного оптимизма у Дзюбы и компании не видно. Очевидно, что даже ничья в предстоящем матче станет для хозяев сродни чуду.

«Зенит» по всем параметрам превосходит соперника. Из 10 последних матчей, включая товарищеский со «Сьоном», питерцы не выиграли всего два - выездные со «Спартаком» (2:2) и «Балтикой» (0:0).

Из четырех очных встреч соперников три были «верховыми». Даже в единственной «низовой» стороны обменялись голами. Прогнозируем комбо: «Зенит» не проиграет при тотал больше 2.5 голов. В PARI оформить такое можно с коэффициентом 1.75.