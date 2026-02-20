Карлос Алькарас – Карен Хачанов, 19 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Партнерский проект
Одной из четвертьфинальных пар турнира в Дохе станет противостояние первой ракетки мира Карлоса Алькараса и российского теннисиста Карена Хачанова. В последней личной встрече уроженец Москвы создал ощутимые проблемы испанцу. Несмотря на поражение, Хачанов выиграл на три очка больше, чем соперник. Чем завершится грядущий матч?
Дата / Время: 19.02.2026, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карен Хачанов (29 лет, 17-я ракетка мира, 7-й сеянный)
Победитель 25 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже. В январе триумфально выступил на Открытом чемпионате Австралии, став самым молодым обладателем карьерного Шлема в истории. Всего в текущем сезоне одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения.
В ходе игровой карьеры выиграл восемь турниров на уровне ATP (семь из них - в одиночном разряде), стал серебряным медалистом Олимпиады-2020 и обладателем Кубка Дэвиса (2021) в составе национальной команды России. В 2024 году выиграл титул в Дохе, не отдав соперникам ни одного сета. В нынешнем сезоне одержал шесть побед при трех неудачах.
Все пять очных матчей завершились победами действующей первой ракетки мира.
Аналитики PARI практически не сомневаются в победе Алькараса, предложив за его проход в полуфинал коэффициент 1,07. Успех россиянина оценивается в 8,50.
В линии букмекерской конторы PARI коэффициент на ТБ (20,5) по геймам составляет 2,10. На ТМ (20,5) - 1,65.
Алькарас не без проблем одолел француза Ройе накануне. В середине второй партии испанец уступал с брейком, однако вовремя включил максимальные обороты и не дал перевести встречу в решающую партию.
Хачанов также нахватался проблем за два матча. Сначала Карен потерял нить игры со скромным японцем Мочизуки, а затем едва не проиграл венгру Фучовичу после выигранного первого сета.
В последнее время все привыкли, что Алькарас прибавляет по ходу турниров. Уровень сопротивления Хачанова будет во многом зависеть от его подачи. Если Карен сумеет стабильно вводить вводить мяч в игру с первой попытки, мы вправе ожидать борьбы хотя бы в одном из сетов. Тем не менее, Алькарас вряд ли в третий раз подряд позволит себе слабину. Считаем, что Карлос оформит победу с комфортной форой (-5,5) за коэффициент 1,92.