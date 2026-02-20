Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 февраля 9:55ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Карлос Алькарас – Карен Хачанов, 19 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Сумеет ли россиянин навязать борьбу лидеру мирового рейтинга?
Валентин Васильев

Одной из четвертьфинальных пар турнира в Дохе станет противостояние первой ракетки мира Карлоса Алькараса и российского теннисиста Карена Хачанова. В последней личной встрече уроженец Москвы создал ощутимые проблемы испанцу. Несмотря на поражение, Хачанов выиграл на три очка больше, чем соперник. Чем завершится грядущий матч?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 19.02.2026, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Свернуть

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:4, 7:6
  • 2-й круг: Валентин Ройе (Франция) – 6:2, 7:5

Карен Хачанов (29 лет, 17-я ракетка мира, 7-й сеянный)

  • 1-й круг: Шинтаро Мочизуки (Япония) – 6:1, 3:6, 6:4
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 4:6, 6:4

Карлос Алькарас

Свернуть

Победитель 25 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже. В январе триумфально выступил на Открытом чемпионате Австралии, став самым молодым обладателем карьерного Шлема  в истории. Всего в текущем сезоне одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карен Хачанов

Свернуть

В ходе игровой карьеры выиграл восемь турниров на уровне ATP (семь из них - в одиночном разряде), стал серебряным медалистом Олимпиады-2020 и обладателем Кубка Дэвиса (2021) в составе национальной команды России. В 2024 году выиграл титул в Дохе, не отдав соперникам ни одного сета. В нынешнем сезоне одержал шесть побед при трех неудачах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Все пять очных матчей завершились победами действующей первой ракетки мира.

Ставки на исход

Свернуть

Аналитики PARI практически не сомневаются в победе Алькараса, предложив за его проход в полуфинал коэффициент 1,07. Успех россиянина оценивается в 8,50.

Ставки на тоталы

Свернуть

В линии букмекерской конторы PARI коэффициент на ТБ (20,5) по геймам составляет 2,10. На ТМ (20,5) - 1,65.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АлькарасаПобеда ХачановаТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI1,078,502,101,65

Прогноз и ставка

Свернуть

Алькарас не без проблем одолел француза Ройе накануне. В середине второй партии испанец уступал с брейком, однако вовремя включил максимальные обороты и не дал перевести встречу в решающую партию.

Хачанов также нахватался проблем за два матча. Сначала Карен потерял нить игры со скромным японцем Мочизуки, а затем едва не проиграл венгру Фучовичу после выигранного первого сета.

В последнее время все привыкли, что Алькарас прибавляет по ходу турниров. Уровень сопротивления Хачанова будет во многом зависеть от его подачи. Если Карен сумеет стабильно вводить вводить мяч в игру с первой попытки, мы вправе ожидать борьбы хотя бы в одном из сетов. Тем не менее, Алькарас вряд ли в третий раз подряд позволит себе слабину. Считаем, что Карлос оформит победу с комфортной форой (-5,5) за коэффициент 1,92.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer130 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё