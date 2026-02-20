Карлос Алькарас – Карен Хачанов, 19 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

Алькарас не без проблем одолел француза Ройе накануне. В середине второй партии испанец уступал с брейком, однако вовремя включил максимальные обороты и не дал перевести встречу в решающую партию.

Хачанов также нахватался проблем за два матча. Сначала Карен потерял нить игры со скромным японцем Мочизуки, а затем едва не проиграл венгру Фучовичу после выигранного первого сета.

В последнее время все привыкли, что Алькарас прибавляет по ходу турниров. Уровень сопротивления Хачанова будет во многом зависеть от его подачи. Если Карен сумеет стабильно вводить вводить мяч в игру с первой попытки, мы вправе ожидать борьбы хотя бы в одном из сетов. Тем не менее, Алькарас вряд ли в третий раз подряд позволит себе слабину. Считаем, что Карлос оформит победу с комфортной форой (-5,5) за коэффициент 1,92.