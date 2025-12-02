Атлетик - Реал Мадрид, 3 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В Бильбао наступила «мадридская» неделя: с интервалом в несколько дней Страну Басков посетят оба столичных гранда. В среду «Атлетик» примет «Реал». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|77
|45
|124
|330-461
|«Реал»
|124
|45
|77
|461-330
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Леванте»
0:2
«Атлетик»
Ла Лига
|25.11.2025
|«Славия»
0:0
«Атлетик»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Барселона»
4:0
«Атлетик»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Атлетик»
1:0
«Овьедо»
Ла Лига
|05.11.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Атлетик»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Жирона»
1:1
«Реал»
Ла Лига
|26.11.2025
|«Олимпиакос»
3:4
«Реал»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Эльче»
2:2
«Реал»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Райо Вальекано»
0:0
«Реал»
Ла Лига
|04.11.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Реал»
Лига чемпионов
В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» на одно очко отстает от «Барселоны». «Атлетик» идет восьмым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|14
|11
|1
|2
|39-16
|34
|2. Реал Мадрид
|14
|10
|3
|1
|29-13
|33
|3. Вильярреал
|14
|10
|2
|2
|29-13
|32
|4. Атлетико
|14
|9
|4
|1
|27-11
|31
|5. Бетис
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|6. Эспаньол
|14
|7
|3
|4
|18-16
|24
|7. Хетафе
|14
|6
|2
|6
|13-15
|20
|8. Атлетик
|14
|6
|2
|6
|14-17
|20
|9. Реал Сосьедад
|14
|4
|4
|6
|19-21
|16
|10. Эльче
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|11. Райо Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|12. Сельта
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|13. Севилья
|14
|5
|1
|8
|19-23
|16
|14. Алавес
|14
|4
|3
|7
|12-15
|15
|15. Мальорка
|14
|3
|4
|7
|15-22
|13
|16. Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|17. Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12-18
|12
|18. Жирона
|14
|2
|6
|6
|13-26
|12
|19. Леванте
|14
|2
|3
|9
|16-26
|9
|20. Овьедо
|14
|2
|3
|9
|7-22
|9
Первые 11 туров Ла Лиги «Реал» прошел без единой ничьей - и вдруг впал в чересчур миролюбивое настроение. Фаворит Примеры последовательно разделил очки на выезде с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Как следствие - потеря первого места. Тем не менее именно «Реал» остается лучшей «гостевой» командой сезона - 15 очков из 24 возможных (62.5%).
«Атлетик» возвращается домой после трех подряд выездов в разных турнирах, в которых собрал комбо из всех возможных исходов: поражение от «Барсы», ничья со «Славией», победа над «Леванте».
Игры этих команд почти всегда проходят в напряженной борьбе. Но, полагаем, четвертой подряд осечки «Реал» не допустит. Наш прогноз - победа Мадрида.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Атлетик»: Иньяки Уильямс, Саннади, Эгилус, Прадос (все - травмы)
«Реал»: Куртуа, Мастантуоно, Милитао, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Реал»:
|Позиция
|«Атлетик»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Симон
|13. Лунин
|Вратарь
|Защитник
|3. Вивиан
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|17. Берчиче
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|4. Паредес
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|15. Лекуэ
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|18. Хаурехисар
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Рего
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Беренгер
|6. Камавинга
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Нико Уильямс
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гурусета
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Нападающий
|23. Наварро
|7. Винисиус
|Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев поля. В случае успешной ставки на победу басков букмекер умножит номинал пари на 4.40. Ничья в конторе идет за 4.20. Успеху вице-чемпиона присвоена котировка 1.76.
Аналитики «БЕТСИТИ» считают наиболее вероятным исходом матча ничью 1:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 6.90.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
Ставки на тотал больше 0.5 гола Килиана Мбаппе принимаются по коэффициенту 1.77. На первый мяч французской звезды в матче можно поставить за 3.70, на последний - за 3.80.
На территории РФ чемпионат Испании транслирует «Матч ТВ»