Атлетик - Реал Мадрид, 3 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Первые 11 туров Ла Лиги «Реал» прошел без единой ничьей - и вдруг впал в чересчур миролюбивое настроение. Фаворит Примеры последовательно разделил очки на выезде с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Как следствие - потеря первого места. Тем не менее именно «Реал» остается лучшей «гостевой» командой сезона - 15 очков из 24 возможных (62.5%).

«Атлетик» возвращается домой после трех подряд выездов в разных турнирах, в которых собрал комбо из всех возможных исходов: поражение от «Барсы», ничья со «Славией», победа над «Леванте».

Игры этих команд почти всегда проходят в напряженной борьбе. Но, полагаем, четвертой подряд осечки «Реал» не допустит. Наш прогноз - победа Мадрида.