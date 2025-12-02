Ведомости
Атлетик - Реал Мадрид, 3 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Четвертой ничьей подряд Мбаппе и компания не допустят?
Валентин Васильев

В Бильбао наступила «мадридская» неделя: с интервалом в несколько дней Страну Басков посетят оба столичных гранда. В среду «Атлетик» примет «Реал». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективный вариант для пари.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик»  (Бильбао)

03.12.2025, Ср

21:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 4.40

Х - 4.20

П2 - 1.76

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур

Стадион: «Сан-Мамес Баррия»  (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик»7745124330-461
«Реал»1244577461-330

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Леванте»

0:2

«Атлетик»

Ла Лига

25.11.2025«Славия»

0:0

«Атлетик»

Лига чемпионов

22.11.2025«Барселона»

4:0

«Атлетик»

Ла Лига

09.11.2025«Атлетик»

1:0

«Овьедо»

Ла Лига

05.11.2025«Ньюкасл»

2:0

«Атлетик»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Жирона»

1:1

«Реал»

Ла Лига

26.11.2025«Олимпиакос»

3:4

«Реал»

Лига чемпионов

23.11.2025«Эльче»

2:2

«Реал»

Ла Лига

09.11.2025«Райо Вальекано»

0:0

«Реал»

Ла Лига

04.11.2025«Ливерпуль»

1:0

«Реал»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» на одно очко отстает от «Барселоны». «Атлетик» идет восьмым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона14111239-1634
2. Реал Мадрид14103129-1333
3. Вильярреал14102229-1332
4. Атлетико1494127-1131
5. Бетис1466222-1424
6. Эспаньол1473418-1624
7. Хетафе1462613-1520
8. Атлетик1462614-1720
9. Реал Сосьедад1444619-2116
10. Эльче1437415-1716
11. Райо Вальекано1344512-1416
12. Сельта1437416-1916
13. Севилья1451819-2316
14. Алавес1443712-1515
15. Мальорка1434715-2213
16. Валенсия1334612-2113
17. Осасуна1433812-1812
18. Жирона1426613-2612
19. Леванте1423916-269
20. Овьедо142397-229

Прогноз на матч

Свернуть

Первые 11 туров Ла Лиги «Реал» прошел без единой ничьей - и вдруг впал в чересчур миролюбивое настроение. Фаворит Примеры последовательно разделил очки на выезде с «Райо Вальекано», «Эльче» и «Жироной». Как следствие - потеря первого места. Тем не менее именно «Реал» остается лучшей «гостевой» командой сезона - 15 очков из 24 возможных (62.5%).

«Атлетик» возвращается домой после трех подряд выездов в разных турнирах, в которых собрал комбо из всех возможных исходов: поражение от «Барсы», ничья со «Славией», победа над «Леванте».

Игры этих команд почти всегда проходят в напряженной борьбе. Но, полагаем, четвертой подряд осечки «Реал» не допустит. Наш прогноз - победа Мадрида. 

Трансляции

Свернуть

Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Атлетик»: Иньяки Уильямс, Саннади, Эгилус, Прадос (все - травмы)

«Реал»: Куртуа, Мастантуоно, Милитао, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Реал»:

Позиция«Атлетик»«Реал»Позиция
Вратарь1. Симон13. ЛунинВратарь
Защитник3. Вивиан8. ВальвердеЗащитник
Защитник17. Берчиче17. АсенсиоЗащитник
Защитник4. Паредес24. ХейсенЗащитник
Защитник15. Лекуэ18. КаррерасЗащитник
Полузащитник18. Хаурехисар15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник 30. Рего8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник7. Беренгер6. КамавингаПолузащитник
Полузащитник10. Нико Уильямс5. БеллингемПолузащитник
Нападающий11. Гурусета10. МбаппеНападающий
Нападающий23. Наварро7. ВинисиусНападающий
Главный тренерЭрнесто ВальвердеХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев поля. В случае успешной ставки на победу басков букмекер умножит номинал пари на 4.40.  Ничья в конторе идет за 4.20. Успеху вице-чемпиона присвоена котировка 1.76.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Реал»?

Аналитики «БЕТСИТИ» считают наиболее вероятным исходом матча ничью 1:1. Этому варианту в отдельной линии конторы присвоен коэффициент 6.90.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Кто забьет в матче «Атлетик» - «Реал»?

Ставки на тотал больше 0.5 гола Килиана Мбаппе принимаются по коэффициенту 1.77. На первый мяч французской звезды в матче можно поставить за 3.70, на последний - за 3.80.

Где смотреть матч «Атлетик» - «Реал»?

На территории РФ чемпионат Испании транслирует «Матч ТВ»

