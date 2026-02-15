Автомобилист - Металлург, прогноз на 15 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Меньше недели назад «Металлург» с «Автомобилистом» соперничали в Магнитогорске. Теперь они продолжат выяснение отношений в Екатеринбурге. Удастся ли команде Николая Заварухина оперативный реванш за чувствительное вторничное поражение? Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на новую встречу давних знакомых.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «УГМК Арена» (Екатеринбург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Автомобилист»
|14
|4
|24
|97-118
|«Металлург»
|24
|4
|14
|118-97
Последние пять матчей «Автомобилиста»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Автомобилист»
1:2
«Динамо» М
КХЛ
|10.02.2026
|«Металлург»
4:1
|«Автомобилист»
КХЛ
|05.02.2026
|«Авангард»
2:3 ОТ
|«Автомобилист»
КХЛ
|31.01.2026
|«Адмирал»
1:4
|«Автомобилист»
КХЛ
|29.01.2026
|«Амур»
5:2
|«Автомобилист»
КХЛ
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Салават Юлаев»
4:3
|«Металлург»
КХЛ
|10.02.2026
|«Металлург»
4:1
«Авангард»
КХЛ
|03.02.2026
|«Лада»
2:3
«Металлург»
КХЛ
|31.01.2026
|«Металлург»
5:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|27.01.2026
|«Металлург»
3:2
«Трактор»
КХЛ
«Магнитка» уверенно лидирует в Восточной конференции. «Автомобилист» идет четвертым.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|4
|3
|3
|2
|7
|217-139
|87
|2
|Авангард
|54
|30
|4
|4
|0
|4
|12
|184-127
|80
|3
|Ак Барс
|55
|30
|2
|3
|3
|2
|15
|166-134
|75
|4
|Автомобилист
|54
|23
|4
|3
|0
|4
|20
|157-134
|64
|5
|Салават Юлаев
|54
|22
|3
|3
|1
|3
|22
|141-137
|60
|6
|Нефтехимик
|55
|21
|4
|3
|2
|1
|24
|145-157
|59
|7
|Трактор
|54
|22
|3
|1
|3
|3
|22
|172-164
|58
|8
|Сибирь
|57
|12
|3
|10
|2
|3
|27
|139-173
|55
|9
|Амур
|55
|16
|1
|2
|4
|3
|29
|126-159
|45
|10
|Барыс
|56
|12
|4
|1
|5
|3
|31
|121-164
|42
|11
|Адмирал
|54
|10
|2
|2
|6
|4
|30
|118-171
|38
В начале этой недели команды играли в Магнитогорске, и фаворит без особого труда выиграл. Только при комфортном счете 4:0 хозяева позволили гостям отквитать одну шайбу. Правда, уже через три дня «Металлург» постигло разочарование - поражение в Уфе от «Салавата» по буллитам. Оно прервало пятиматчевую победную серию «Магнитки». Де неудачи подряд для команды Андрея Разина - уже ЧП. В первый и последний раз в сезоне оно случалось с командой еще в середине сентября прошлого года. Впоследствии на каждое поражение «Металлург» неизменно реагировал победой, а чаще - серией побед.
За последние полтора десятка матчей фаворит КХЛ потерпел в игровое время только одно поражение - от «Сибири» (еще одно - в послематчевой серии). Исходя из этого, наш прогноз на воскресную встречу - ничья или победа гостей. В PARI поставить на такой двойной шанс можно по коэффициенту 1.52.
Трансляцию из Екатеринбурга проведут тематические каналы «KHL» и «KHL Prime».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики PARI установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.55 - на первую и 2.30 - на вторую. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.
Эксперты ожидают конкурентную игру. Шансы на успех плюс-минус равны. При этом три последних матча команд завершились в пользу «магнитки».
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте уральского клуба.
Топ-3 главных фаворитов сезона от PARI выглядит следующим образом: