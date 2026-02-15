Ведомости
Автомобилист - Металлург, прогноз на 15 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Лидер не проигрывает дважды подряд
Валентин Васильев

Меньше недели назад «Металлург» с «Автомобилистом» соперничали в Магнитогорске. Теперь они продолжат выяснение отношений в Екатеринбурге. Удастся ли команде Николая Заварухина оперативный реванш за чувствительное вторничное поражение? Рассказываем о наиболее интересных предложениях легальных букмекеров на новую встречу давних знакомых.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Автомобилист» (Екатеринбург)

15.02.2026, Вс

14:30 МСК

«Металлург» (Магнитогорск)
П1 - 2.55

Х - 4.30

П2 - 2.30

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион:  «УГМК Арена» (Екатеринбург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Автомобилист»1442497-118
«Металлург»24414118-97

Последние пять матчей  «Автомобилиста»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Автомобилист»

1:2

«Динамо» М 

КХЛ

10.02.2026«Металлург» 

4:1

«Автомобилист»

КХЛ

05.02.2026«Авангард» 

2:3 ОТ

«Автомобилист»

КХЛ

31.01.2026«Адмирал» 

1:4

«Автомобилист»

КХЛ

29.01.2026«Амур»

5:2

«Автомобилист»

КХЛ

Последние пять матчей  «Металлурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Салават Юлаев»

4:3

«Металлург»

КХЛ

10.02.2026«Металлург»

4:1

«Авангард»

КХЛ

03.02.2026«Лада»

2:3

«Металлург»

КХЛ

31.01.2026«Металлург»

5:4

«Динамо» Мн

КХЛ

27.01.2026«Металлург»

3:2

«Трактор»

КХЛ

Место в турнирной таблице

«Магнитка» уверенно лидирует в Восточной конференции. «Автомобилист» идет четвертым.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг533443327217-13987
2Авангард5430440412184-12780
3Ак Барс5530233215166-13475
4Автомобилист5423430420157-13464
5Салават Юлаев5422331322141-13760
6Нефтехимик5521432124145-15759
7Трактор5422313322172-16458
8Сибирь57123102327139-17355
9Амур5516124329126-15945
10Барыс5612415331121-16442
11Адмирал5410226430118-17138

Прогноз на матч

В начале этой недели команды играли в Магнитогорске, и фаворит без особого труда выиграл. Только при комфортном счете 4:0 хозяева позволили гостям отквитать одну шайбу.  Правда, уже через три дня «Металлург» постигло разочарование - поражение в Уфе от «Салавата» по буллитам. Оно прервало пятиматчевую победную серию «Магнитки». Де неудачи подряд для команды Андрея Разина - уже ЧП. В первый и последний раз в сезоне оно случалось с командой еще в середине сентября прошлого года. Впоследствии на каждое поражение «Металлург» неизменно реагировал победой, а чаще - серией побед. 

За последние полтора десятка матчей фаворит КХЛ потерпел в игровое время только одно поражение - от «Сибири» (еще одно - в послематчевой серии). Исходя из этого, наш прогноз на воскресную встречу - ничья или победа гостей. В PARI поставить на такой двойной шанс можно по коэффициенту 1.52.

Трансляции

Трансляцию из Екатеринбурга проведут тематические каналы «KHL» и  «KHL Prime».

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.55 - на первую и 2.30 - на вторую.  Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Автомобилист» - «Металлург»?

Эксперты ожидают конкурентную игру. Шансы на успех плюс-минус равны. При этом три последних матча команд завершились в пользу «магнитки».

Где купить билет на матч «Автомобилист» - «Металлург»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте уральского  клуба.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Топ-3  главных фаворитов сезона от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Металлург» - 3.15
  2. «Локомотив» - 3.15
  3. «Авангард» - 5.80
