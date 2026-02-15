Автомобилист - Металлург, прогноз на 15 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В начале этой недели команды играли в Магнитогорске, и фаворит без особого труда выиграл. Только при комфортном счете 4:0 хозяева позволили гостям отквитать одну шайбу. Правда, уже через три дня «Металлург» постигло разочарование - поражение в Уфе от «Салавата» по буллитам. Оно прервало пятиматчевую победную серию «Магнитки». Де неудачи подряд для команды Андрея Разина - уже ЧП. В первый и последний раз в сезоне оно случалось с командой еще в середине сентября прошлого года. Впоследствии на каждое поражение «Металлург» неизменно реагировал победой, а чаще - серией побед.

За последние полтора десятка матчей фаворит КХЛ потерпел в игровое время только одно поражение - от «Сибири» (еще одно - в послематчевой серии). Исходя из этого, наш прогноз на воскресную встречу - ничья или победа гостей. В PARI поставить на такой двойной шанс можно по коэффициенту 1.52.