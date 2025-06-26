Бенфика — Челси, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На Клубном чемпионате мира по футболу разгоняется стадия плей-офф. Следом за сугубо бразильским противостоянием «Палмейраса» и «Ботафого» болельщика ждет интригующая встреча европейцев. Здесь рассказываем о шансах команд в паре «Бенфика» - «Челси».
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Бенфика»
|0
0
3
2-5
|«Челси»
|3
0
0
5-2
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2025
|«Бенфика»
1:0
«Бавария»
Клубный ЧМ-2025
|20.06.2025
|«Бенфика»
6:0
«Окленд Сити»
Клубный ЧМ-2025
|17.06.2025
|«Бока Хуниорс»
2:2
«Бенфика»
Клубный ЧМ-2025
|25.05.2025
|«Бенфика»
1:3 д. в.
«Спортинг»
Кубок Португалии
|17.05.2025
|«Брага»
1:1
«Бенфика»
Примейра
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2025
|«Эсперанс»
0:3
«Челси»
Клубный ЧМ-2025
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный ЧМ-2025
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный ЧМ-2025
|28.05.2025
|«Бетис»
1:4
«Челси»
Лига конференций
|25.05.2025
|«Ноттингем»
0:1
«Челси»
АПЛ
Предыдущие игры «Бенфики» и «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2013
|«Бенфика»
1:2
«Челси»
Лига Европы
|04.04.2012
|«Челси»
2:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|27.03.2012
|«Бенфика»
0:1
«Челси»
Лига чемпионов
В начале 2010-х «Бенфика» с «Челси» трижды сталкивались в еврокубках, и все эти матчи завершились в пользу англичан. Последняя «личка» у них случилась в финале Лиги Европы, где лондонцы взяли верх - 2:1. За последующие 12 лет команды не пересекались ни разу. И вот теперь поспорят за место в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.
Лиссабонцы на групповой стадии не проиграли ни разу. При наличии в соперниках «Баварии» - уже серьезное достижение. Мало того, именно «Бенфика» нанесла фавориту своей четверки пока единственное поражение - 1:0. Она и финишировала первой в квартете.
Англичанам досталась более проходная группа. Бразильскому «Фламенго» «Челси» уступил, а «Лос-Анджелес» и «Эсперанс» предсказуемо обыграл, причем всухую. Предугадать развитие событий в субботнем матче невероятно сложно. Обе команды пока ни разу не уходили с американских полей как без «своего» гола. Есть надежда, что и в субботу обе продолжат свои забивные серии. В FONBET обоюдное взятие ворот идет с коэффициентом 1.80.
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|Текстовая
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Потери
«Бенфика»: Каррерас (дисквалификация), Амдуни, Бах, Силва, Араухо (все - травмы)
«Челси»: Фофана (травма), Джексон (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Челси»:
|Позиция
«Бенфика»
|«Челси»
Позиция
|Вратарь
1. Трубин
|12. Йоргенсен
Вратарь
|Защитник
3. Фернандес
|27. Гюсто
Защитник
|Защитник
4. Силва
|4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
26. Даль
|5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
30. Отаменди
|34. Ачимпонг
Защитник
|Полузащитник
8. Эурснес
|45. Лавиа
Полузащитник
|Полузащитник
61. Луиш
|22. Дьюсбери-Холл
Полузащитник
|Полузащитник
85. Саншеш
|8. Фернандес
Полузащитник
|Нападающий
11. Ди Мария
|11. Мадуэке
Полузащитник
|Нападающий
14. Павлидис
|18. Нкунку
Полузащитник
|Нападающий
27. Брума
|9. Делап
Нападающий
|Главный тренер
Бруну Лаже
|Энцо Мареска
Главный тренер
Эксперты FONBET предлагают поставить на выигрыш лиссабонского клуба с коэффициентом 3.65. Ничья в основное время котируется не намного ниже - за 3.45. Победа англичан идет за 2.05.
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Аналитики находят наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью 1:1. В линии FONBET ей присвоен коэффициент 7.00.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
По расчетам экспертов, шансы британцев на суммарный успех несколько выше. Проход «Челси» в следующую стадию котируется за 1.55, а «Бенфики» - за 2.45.
Победителю встречи в Шарлотте гарантированно придется сыграть с бразильцами - «Палмейрасом» или «Ботафого».