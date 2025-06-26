Бенфика — Челси, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В начале 2010-х «Бенфика» с «Челси» трижды сталкивались в еврокубках, и все эти матчи завершились в пользу англичан. Последняя «личка» у них случилась в финале Лиги Европы, где лондонцы взяли верх - 2:1. За последующие 12 лет команды не пересекались ни разу. И вот теперь поспорят за место в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

Лиссабонцы на групповой стадии не проиграли ни разу. При наличии в соперниках «Баварии» - уже серьезное достижение. Мало того, именно «Бенфика» нанесла фавориту своей четверки пока единственное поражение - 1:0. Она и финишировала первой в квартете.

Англичанам досталась более проходная группа. Бразильскому «Фламенго» «Челси» уступил, а «Лос-Анджелес» и «Эсперанс» предсказуемо обыграл, причем всухую. Предугадать развитие событий в субботнем матче невероятно сложно. Обе команды пока ни разу не уходили с американских полей как без «своего» гола. Есть надежда, что и в субботу обе продолжат свои забивные серии. В FONBET обоюдное взятие ворот идет с коэффициентом 1.80.