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25 июня 15:13ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Бенфика — Челси, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Пока в этой паре побеждают только англичане
Валентин Васильев

На Клубном чемпионате мира по футболу разгоняется стадия плей-офф. Следом за сугубо бразильским противостоянием «Палмейраса» и «Ботафого» болельщика ждет интригующая встреча европейцев.  Здесь рассказываем о шансах команд в паре «Бенфика» - «Челси». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

28.06.2025, Сб

23:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 3.65

Х - 3.45

П2 - 2.05

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Бенфика»0

0

3

2-5

«Челси»3

0

0

5-2

Последние пять игр  «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2025«Бенфика»

1:0

«Бавария»

Клубный ЧМ-2025

20.06.2025«Бенфика»

6:0

«Окленд Сити»

Клубный ЧМ-2025

17.06.2025«Бока Хуниорс»

2:2

«Бенфика»

Клубный ЧМ-2025

25.05.2025«Бенфика»

1:3 д. в.

«Спортинг»

Кубок Португалии

17.05.2025«Брага»

1:1

«Бенфика»

Примейра

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2025«Эсперанс»

0:3

«Челси»

Клубный ЧМ-2025

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный ЧМ-2025

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный ЧМ-2025

28.05.2025«Бетис»

1:4

«Челси»

Лига конференций

25.05.2025«Ноттингем»

0:1

«Челси»

АПЛ

Предыдущие игры  «Бенфики» и «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2013«Бенфика»

1:2

«Челси»

Лига Европы

04.04.2012«Челси»

2:1

«Бенфика»

Лига чемпионов

27.03.2012«Бенфика»

0:1

«Челси»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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В начале 2010-х «Бенфика» с «Челси» трижды сталкивались в еврокубках, и все эти матчи завершились в пользу англичан. Последняя «личка» у них случилась в финале Лиги Европы, где лондонцы взяли верх - 2:1. За последующие 12 лет команды не пересекались ни разу. И вот теперь поспорят за место в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

Лиссабонцы на групповой стадии не проиграли ни разу. При наличии в соперниках «Баварии» - уже серьезное достижение. Мало того, именно «Бенфика» нанесла фавориту своей четверки пока единственное поражение - 1:0. Она и финишировала первой в квартете. 

Англичанам досталась более проходная группа. Бразильскому «Фламенго» «Челси» уступил, а «Лос-Анджелес» и «Эсперанс» предсказуемо обыграл, причем всухую. Предугадать развитие событий в субботнем матче невероятно сложно. Обе команды пока ни разу не уходили с американских полей как без «своего» гола. Есть надежда, что и в субботу обе продолжат свои забивные серии. В FONBET обоюдное взятие ворот идет с коэффициентом 1.80.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Трансляция игры запланирована на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бенфика»: Каррерас (дисквалификация), Амдуни, Бах, Силва, Араухо (все - травмы)

«Челси»: Фофана  (травма), Джексон (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Челси»:

Позиция

«Бенфика»

«Челси»

Позиция

Вратарь

1. Трубин

12. Йоргенсен

Вратарь

Защитник

3. Фернандес

27. Гюсто

Защитник

Защитник

4. Силва

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник

26. Даль

5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник

30. Отаменди

34. Ачимпонг

Защитник

Полузащитник 

8. Эурснес

45. Лавиа

Полузащитник 

Полузащитник 

61. Луиш

22. Дьюсбери-Холл

Полузащитник 

Полузащитник

85. Саншеш

8. Фернандес

Полузащитник

Нападающий

11. Ди Мария

11. Мадуэке

Полузащитник

Нападающий

14. Павлидис

18. Нкунку

Полузащитник

Нападающий

27. Брума

9. Делап

Нападающий

Главный тренер

Бруну Лаже

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET предлагают поставить на выигрыш лиссабонского клуба с коэффициентом 3.65. Ничья в основное время котируется не намного ниже - за 3.45. Победа англичан идет за 2.05.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бенфика» - «Челси»?

Аналитики находят наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью 1:1. В линии FONBET ей присвоен коэффициент 7.00.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Кто выйдет в четвертьфинал?

По расчетам экспертов, шансы британцев на суммарный успех несколько выше. Проход «Челси» в следующую стадию котируется за 1.55, а «Бенфики» - за 2.45.

На кого попадает победитель матча «Бенфика» - «Челси»?

Победителю встречи в Шарлотте гарантированно придется сыграть с бразильцами - «Палмейрасом» или «Ботафого».

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