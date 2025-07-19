Камило Уго Карабельи — Йеспер де Йонг, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Бостаде

В субботу, 19 июля, за право сыграть в финале турнира в Бостаде сразятся Камило Уго Карабельи и Йеспер де Йонг. Получивший пятый номер посева аргентинец не без труда добрался до этой стадии плей-офф. Его ближайший соперник из Нидерландов и вовсе с отворил сенсацию, выбив в предыдущем раунде именитого соотечественника - вторую ракетку турнира Таллона Грикспора. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках, что сделать не так-то просто.

Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)

1-й круг: Виллиам Винсигуэрра (Швеция, 1467) — 6:3, 6:2

2-й круг: Вит Коприва (Чехия, 82) — 7:6, 7:5

¼ финала: Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) — 4:6, 7:6, 6:3

Камило Уго Карабельи (26 лет, 59-я ракетка мира)