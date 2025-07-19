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18 июля 15:44ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Камило Уго Карабельи — Йеспер де Йонг, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Бостаде

Шансы соперников абсолютно равны
Руслан Ипполитов

В субботу, 19 июля, за право сыграть в финале турнира в Бостаде сразятся Камило Уго Карабельи и Йеспер де Йонг. Получивший пятый номер посева аргентинец не без труда добрался до этой стадии плей-офф. Его ближайший соперник из Нидерландов и вовсе с отворил сенсацию, выбив в предыдущем раунде именитого соотечественника - вторую ракетку турнира Таллона Грикспора. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках, что сделать не так-то просто.

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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 14:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Виллиам Винсигуэрра (Швеция, 1467) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Вит Коприва (Чехия, 82) — 7:6, 7:5
  • ¼ финала: Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) — 4:6, 7:6, 6:3

Камило Уго Карабельи (26 лет, 59-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кристьян Гарин (Чили, 116) — 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 91) — 7:6, 5:7, 6:3
  • ¼ финала: Филип Мисолич (Австрия, 142) — 6:3, 7:5

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

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Финалист Кубка Дэвиса-2024 в составе сборной Нидерландов. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 87. На турнирах АТР титулов не выигрывал.

В текущем сезоне провел 19 матчей, из которых 11 выиграл и 8 проиграл. Полуфиналист турнира в Монпелье (хард). 

На Уимблдоне проиграл во втором круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда, в котором уступил Александру Звереву.

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Камило Уго Карабельи (Аргентина)

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Победитель семи турниров ATP Challenger и 4 турниров ITF в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 51. Профессионал с 2016 года. 

В 2025 году провел 25 матчей: 11 побед - 14 поражений. Полуфиналист турниров в Сантьяго (грунт) и Рио-де-Жанейро (грунт).

На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть первый раунд. На Australian Open вылетел в первом круге.

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Личные встречи

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Раньше голландец и аргентинец в рамках турниров АТР никогда не встречались.

Ставки на исход

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Эксперты FONBET считают шансы соперников на победу абсолютно равными. На выход каждого из теннисистов в финал турнира в Бостаде предложен одинаковый коэффициент - 1.90.

Ставки на тоталы

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БК FONBET предлагает одинаковые котировки на тотал меньше 22.5 (не больше 22 геймов в матче) и тотал больше 22.5 - 1.90.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Карабельи

Победа де Йонга

ТБ (22,5)

ТМ (22,5)

FONBET

1.90

1.90

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Карбальи в мировом мужском рейтинге расположился почти на 50 строчек выше своего соперника из Нидерландов, но де Йонг своей вдохновенной игрой с соотечественником Таллоном Грикспором в предыдущем раунде оставил очень яркое впечатление. Конечно, Уго, как никто другой, знаком со слабыми и сильными сторонами земляка, но это не умоляет его заслуг. Выбрать победителя в этой паре затруднительно. Полагаем, что двух сетов для определения победителя в этой встрече не хватит. Останавливаемся на счете после второго сета - 1:1. FONBET более чем вдвое увеличит номинал пари на подобное развитие событий.

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