Камило Уго Карабельи — Йеспер де Йонг, 19 июля: прогноз на матч 1/2 финала турнира в Бостаде

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В субботу, 19 июля, за право сыграть в финале турнира в Бостаде сразятся Камило Уго Карабельи и Йеспер де Йонг. Получивший пятый номер посева аргентинец не без труда добрался до этой стадии плей-офф. Его ближайший соперник из Нидерландов и вовсе с отворил сенсацию, выбив в предыдущем раунде именитого соотечественника - вторую ракетку турнира Таллона Грикспора. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках, что сделать не так-то просто.
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Дата / Время: 19.07.2025, не ранее 14:00 по московскому времени
Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Йеспер де Йонг (25 лет, 106-я ракетка мира)
Камило Уго Карабельи (26 лет, 59-я ракетка мира)
Финалист Кубка Дэвиса-2024 в составе сборной Нидерландов. Лучшее место в мировом мужском рейтинге в карьере - 87. На турнирах АТР титулов не выигрывал.
В текущем сезоне провел 19 матчей, из которых 11 выиграл и 8 проиграл. Полуфиналист турнира в Монпелье (хард).
На Уимблдоне проиграл во втором круге. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам второго раунда, в котором уступил Александру Звереву.
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Победитель семи турниров ATP Challenger и 4 турниров ITF в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 51. Профессионал с 2016 года.
В 2025 году провел 25 матчей: 11 побед - 14 поражений. Полуфиналист турниров в Сантьяго (грунт) и Рио-де-Жанейро (грунт).
На Уимблдоне проиграл в первом круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть первый раунд. На Australian Open вылетел в первом круге.
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Раньше голландец и аргентинец в рамках турниров АТР никогда не встречались.
Эксперты FONBET считают шансы соперников на победу абсолютно равными. На выход каждого из теннисистов в финал турнира в Бостаде предложен одинаковый коэффициент - 1.90.
Карбальи в мировом мужском рейтинге расположился почти на 50 строчек выше своего соперника из Нидерландов, но де Йонг своей вдохновенной игрой с соотечественником Таллоном Грикспором в предыдущем раунде оставил очень яркое впечатление. Конечно, Уго, как никто другой, знаком со слабыми и сильными сторонами земляка, но это не умоляет его заслуг. Выбрать победителя в этой паре затруднительно. Полагаем, что двух сетов для определения победителя в этой встрече не хватит. Останавливаемся на счете после второго сета - 1:1. FONBET более чем вдвое увеличит номинал пари на подобное развитие событий.