Флавио Коболли — Фрэнсис Тиафо, 25 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

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В 3-м круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне сыграют Флавио Коболли и Фрэнсис Тиафо. Итальянец и американец сразятся за путевку в четвертьфинал, в котором победитель пары встретится с сильнейшим из дуэта Бен Шелтон - Габриэль Диалло. Единственный матч в истории личного противостояния Коболли и Тиафо выиграл американец. Оцениваем шансы противников на выход в следующий раунд плей-офф.
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Дата / Время: 25.07.2025, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Флавио Коболли (23 года, 18-я ракетка мира)
Фрэнсис Тиафо (27 лет, 11-я ракетка мира)
Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2020). Наивысшее место в рейтинге в карьере - 18.
В 2025 году провел 35 матчей: 19 побед против 16 поражений. Победитель турнира в Гамбурге (грунт), в финале которого обыграл Андрея Рублева. Победитель турнира в Бухаресте (грунт). Четвертьфиналист турнира в Галле (трава).
На Уимблдоне вышел в четвертьфинал, в котором уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах. На «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, где уступил Александру Звереву. На Australian Open проиграл в первом же матче.
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Полуфиналист Открытых чемпионатов США-2022, 2024) в одиночном разряде. Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Победитель одиночного турнира Orange Bowl-2013). Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Профессионал с 2015 года. Наивысший рейтинг - 10.
В 2025 году провел 33 матча: 18 побед - 15 поражений. Финалист турнира в Хьюстоне (грунт).
На Уимблдоне вылетел во втором круге. На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале уступил восьмой ракетке турнира - итальянцу Лоренцо Музетти. На Australian Open проиграл во втором круге французу Артуру Риндеркнешу.
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Раньше соперники в турнирах АТР встречались лишь однажды. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич (хард) Тиафо был сильнее в двух сетах - 6:4, 6:2.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 23 геймов (ТБ 22.5), котируется за 1.72. Сыгравшая ставка на ТМ 22.5 сулит удвоение номинала пари.
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На первый взгляд все довольно просто. Американец играет на родном корте перед своей публикой,занимает более высокое место в мировом рейтинге, имеет больше опыта. Все, чем может статистически ответить итальянец - победа в единственном очном матче над Тиафо. Но есть, помимо сухой статистики, еще довольно много факторов, способных повлиять на результат. Один из них - эмоциональный фон.
Фрэнсис не лучшим образом выступил на недавнем Уимблдоне, зачехлив ракетку уже после второго круга, в котором довольно неожиданно уступил 90-й ракетке мира - британцу Кэмерону Норри. У итальянца совсем другая картина. Коболли проводит отличный сезон, в котором уже успел победить на грунтовых турнирах в Гамбурге и Бухаресте. Флавио поднялся на 18-ю строчку в рейтинге АТР, что является лучшим показателем в его карьере. На Уимблдоне итальянский теннисист впервые добрался до стадии четвертьфинала, в котором уступил легендарному Новаку Джоковичу. Наверняка многие любители спорта запомнили на Уимблдоне рыдающего от счастья отца Флавио, увидевшего своего сына сражающегося с самим Джоковичем в четвертьфинале турнира Большого шлема. Так что итальянец находится в верхней точке своей карьеры (на данный момент) и наверняка мечтает забраться еще выше.
Ставка на победу Тиафо выглядит разумной и рациональной. Но не станем игнорировать стремительный прогресс Коболли. Наш выбор - победа итальянца с любым счетом.