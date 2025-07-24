Флавио Коболли — Фрэнсис Тиафо, 25 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

На первый взгляд все довольно просто. Американец играет на родном корте перед своей публикой,занимает более высокое место в мировом рейтинге, имеет больше опыта. Все, чем может статистически ответить итальянец - победа в единственном очном матче над Тиафо. Но есть, помимо сухой статистики, еще довольно много факторов, способных повлиять на результат. Один из них - эмоциональный фон.

Фрэнсис не лучшим образом выступил на недавнем Уимблдоне, зачехлив ракетку уже после второго круга, в котором довольно неожиданно уступил 90-й ракетке мира - британцу Кэмерону Норри. У итальянца совсем другая картина. Коболли проводит отличный сезон, в котором уже успел победить на грунтовых турнирах в Гамбурге и Бухаресте. Флавио поднялся на 18-ю строчку в рейтинге АТР, что является лучшим показателем в его карьере. На Уимблдоне итальянский теннисист впервые добрался до стадии четвертьфинала, в котором уступил легендарному Новаку Джоковичу. Наверняка многие любители спорта запомнили на Уимблдоне рыдающего от счастья отца Флавио, увидевшего своего сына сражающегося с самим Джоковичем в четвертьфинале турнира Большого шлема. Так что итальянец находится в верхней точке своей карьеры (на данный момент) и наверняка мечтает забраться еще выше.

Ставка на победу Тиафо выглядит разумной и рациональной. Но не станем игнорировать стремительный прогресс Коболли. Наш выбор - победа итальянца с любым счетом.