Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 июля 10:56ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Флавио Коболли — Фрэнсис Тиафо, 25 июля: прогноз на матч 3-го круга турнира в Вашингтоне

Встреча соперников из топ-20
Руслан Ипполитов

В 3-м круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне сыграют Флавио Коболли и Фрэнсис Тиафо. Итальянец и американец сразятся за путевку в четвертьфинал, в котором победитель пары встретится с сильнейшим из дуэта Бен Шелтон - Габриэль Диалло. Единственный матч в истории личного противостояния Коболли и Тиафо выиграл американец. Оцениваем шансы противников на выход в следующий раунд плей-офф.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 25.07.2025, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Флавио Коболли (23 года, 18-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Йосихито Нисиока (Япония, 78) — 6:2, 7:6

Фрэнсис Тиафо (27 лет, 11-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Александр Ковачевич (США, 77) — 7:5, 3:6, 6:3

Флавио Коболли (Италия)

Свернуть

Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2020). Наивысшее место в рейтинге в карьере - 18. 

В 2025 году провел 35 матчей: 19 побед против 16 поражений. Победитель турнира в Гамбурге (грунт), в финале которого обыграл Андрея Рублева. Победитель турнира в Бухаресте (грунт). Четвертьфиналист турнира в Галле (трава). 

На Уимблдоне вышел в четвертьфинал, в котором уступил Новаку Джоковичу в четырех сетах. На «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, где уступил Александру Звереву. На Australian Open проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Фрэнсис Тиафо (США)

Свернуть

Полуфиналист Открытых чемпионатов США-2022, 2024) в одиночном разряде. Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде. Победитель United Cup 2023 в составе сборной США. Победитель одиночного турнира Orange Bowl-2013). Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге Профессионал с 2015 года. Наивысший рейтинг - 10.

В 2025 году провел 33 матча: 18 побед - 15 поражений. Финалист турнира в Хьюстоне (грунт).

На Уимблдоне вылетел во втором круге. На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале уступил восьмой ракетке турнира - итальянцу Лоренцо Музетти. На Australian Open проиграл во втором круге французу Артуру Риндеркнешу.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Раньше соперники в турнирах АТР встречались лишь однажды. В прошлом году в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич (хард) Тиафо был сильнее в двух сетах - 6:4, 6:2.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI чуть больше верят в победу американца. Вероятность победы Тиафо оценена коэффициентом 1.77. Удачная ставка на выход в следующий раунд плей-офф Коболли обернется выплатой по коэффициенту 2.05.

Ставки на тотал

Свернуть

Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 23 геймов (ТБ 22.5), котируется за 1.72. Сыгравшая ставка на ТМ 22.5 сулит удвоение номинала пари.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

 

Победа Коболли

Победа Тиафо

ТБ (22.5)

ТМ (22.5)

PARI

2.05

1.77

1.72

2.00

Прогноз и ставка

Свернуть

На первый взгляд все довольно просто. Американец играет на родном корте перед своей публикой,занимает более высокое место в мировом рейтинге, имеет больше опыта. Все, чем может статистически ответить итальянец - победа в единственном очном матче над Тиафо. Но есть, помимо сухой статистики, еще довольно много факторов, способных повлиять на результат. Один из них - эмоциональный фон.

Фрэнсис не лучшим образом выступил на недавнем Уимблдоне, зачехлив ракетку уже после второго круга, в котором довольно неожиданно уступил 90-й ракетке мира - британцу Кэмерону Норри. У итальянца совсем другая картина. Коболли проводит отличный сезон, в котором уже успел победить на грунтовых турнирах в Гамбурге и Бухаресте. Флавио поднялся на 18-ю строчку в рейтинге АТР, что является лучшим показателем в его карьере. На Уимблдоне итальянский теннисист впервые добрался до стадии четвертьфинала, в котором уступил легендарному Новаку Джоковичу. Наверняка многие любители спорта запомнили на Уимблдоне рыдающего от счастья отца Флавио, увидевшего своего сына сражающегося с самим Джоковичем в четвертьфинале турнира Большого шлема. Так что итальянец находится в верхней точке своей карьеры (на данный момент) и наверняка мечтает забраться еще выше.

Ставка на победу Тиафо выглядит разумной и рациональной. Но не станем игнорировать стремительный прогресс Коболли. Наш выбор - победа итальянца с любым счетом. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer190 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer524 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer145 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer524 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer159 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё