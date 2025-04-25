Кристал Пэлас - Астон Вилла, 26 апреля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся участники решающего матча за старейший в мире футбольный трофей - Кубок Англии. В первом полуфинале сойдутся «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Вашему вниманию превью встречи в Лондоне.
Турнир: Кубок Англии, полуфинал
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Кристал Пэлас»
|17
|16
|23
|62-77
|«Астон Вилла»
|23
|16
|17
|77-62
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|19.04.2025
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Борнмут»
АПЛ
|16.04.2025
|«Ньюкасл»
5:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|05.04.2025
|«Кристал Пэлас»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2025
|«Астон Вилла»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|15.04.2025
|«Астон Вилла»
3:2
«Ноттингем»
АПЛ
|12.04.2025
|«Саутгемптон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.04.2025
|ПСЖ
3:1
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
26.04.2025. 19:15. «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»
27.04.2025. 18:30. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»
Как бы ни складывались у команд дела в чемпионате Англии, прямо сейчас субботняя встреча приобретает для обеих статус матча года. На горизонте замаячила редкая возможность побороться за трофей, и они постараются ее использовать. «Кристал Пэлас» всего дважды в истории достигал кубкового финала и ни разу его не выигрывал. «Астон Вилла» однажды владела почетным призом, но так давно, что в Бирмингеме это уже мало кто помнит (1957 год). Естественно, и Оливер Гласнер, и Унаи Эмери преисполнены желания вписать свои имена в историю возглавляемых ими команд.
Бирмингемцы крайне редко покидают поле без забитого мяча. За последние 17 матчей во всех турнирах такого с ними не случалось ни разу. Но и пропускают они при Эмери регулярно. Можно ожидать обмен голами и на «Уэмбли».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за перипетиями битвы в Лондоне можно по текстовым и графическим трансляциям на спортивных и беттинговых сайтов.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Кристал Пэлас»: Лакруа, Дакур, Риад (все - травмы)
«Астон Вилла»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Кристал Пэлас»
|«Астон Вилла»
Позиция
|Вратарь
|1. Хендерсон
|1. Мартинес
Вратарь
|Защитник
|12. Муньос
|16. Гарсия
Защитник
|Защитник
|6. Гехи
|3. Дисаси
Защитник
|Защитник
|26. Ричардс
|4. Конса
Защитник
|Защитник
|25. Чилуэлл
|12. Динь
Защитник
|Полузащитник
|3. Митчелл
|8. Тилеманс
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Уортон
|7. Макгинн
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лерма
|27. Роджерс
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
|21. Асенсио
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сарр
|9. Рашфорд
Полузащитник
|Нападающий
|9. Нкетиа
|11. Уоткинс
Нападающий
|Главный тренер
|Оливер Гласнер
|Унаи Эмери
Главный тренер
Поставить на лондонский клуб в «Лиге Ставок» предлагается по котировке 3.35. Коэффициент на команду Эмери ниже, но тоже солидный - 2.12. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.45.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
В линии на точный счет минимальный коэффициент 5.80 установлен на ничью 1:1.
Коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 намекает, что игра будет не слишком открытой и результативной.
В решающем матче победителю первого полуфинала предстоит иметь дело с «Ноттингем Форест» или «Манчестер Сити».
В нагрузку к трофею победитель турнира получит пропуск в Лигу Европы УЕФА. Если же он квалифицируется в ЛЧ, эта путевка перейдет к финалисту.
Партнерский проект