Кристал Пэлас - Астон Вилла, 26 апреля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Как бы ни складывались у команд дела в чемпионате Англии, прямо сейчас субботняя встреча приобретает для обеих статус матча года. На горизонте замаячила редкая возможность побороться за трофей, и они постараются ее использовать. «Кристал Пэлас» всего дважды в истории достигал кубкового финала и ни разу его не выигрывал. «Астон Вилла» однажды владела почетным призом, но так давно, что в Бирмингеме это уже мало кто помнит (1957 год). Естественно, и Оливер Гласнер, и Унаи Эмери преисполнены желания вписать свои имена в историю возглавляемых ими команд.

Бирмингемцы крайне редко покидают поле без забитого мяча. За последние 17 матчей во всех турнирах такого с ними не случалось ни разу. Но и пропускают они при Эмери регулярно. Можно ожидать обмен голами и на «Уэмбли».