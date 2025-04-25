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24 апреля 7:39ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Кристал Пэлас - Астон Вилла, 26 апреля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Эмери доберется до финала?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся участники решающего матча за старейший в мире футбольный трофей - Кубок Англии. В первом полуфинале сойдутся «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Вашему вниманию превью встречи в Лондоне. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кристал Пэлас» (Лондон)

26.04.2025, Сб

19:15 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 3.35

Х - 3.45

П2 - 2.12

Турнир: Кубок Англии, полуфинал

Стадион: «Уэмбли»  (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Кристал Пэлас»17162362-77
«Астон Вилла»23161777-62

Последние пять матчей  «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

19.04.2025«Кристал Пэлас»

0:0

«Борнмут»

АПЛ

16.04.2025«Ньюкасл»

5:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

05.04.2025«Кристал Пэлас»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2025«Астон Вилла»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

15.04.2025«Астон Вилла»

3:2

«Ноттингем»

АПЛ

12.04.2025«Саутгемптон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

09.04.2025ПСЖ

3:1

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

Календарь игр

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Полуфиналы

26.04.2025.  19:15. «Кристал Пэлас»  – «Астон Вилла»  

27.04.2025.  18:30. «Ноттингем Форест»  – «Манчестер Сити» 

Прогноз на матч

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Как бы ни складывались у команд дела в чемпионате Англии, прямо сейчас субботняя встреча приобретает для обеих статус матча года. На горизонте замаячила редкая возможность побороться за трофей, и они постараются ее использовать. «Кристал Пэлас» всего дважды в истории достигал кубкового финала и ни разу его не выигрывал. «Астон Вилла» однажды владела почетным призом, но так давно, что в Бирмингеме это уже мало кто помнит (1957 год). Естественно, и Оливер Гласнер, и Унаи Эмери преисполнены желания вписать свои имена в историю возглавляемых ими команд.   

Бирмингемцы крайне редко покидают поле без забитого мяча. За последние 17 матчей во всех турнирах такого с ними не случалось ни разу. Но и пропускают они при Эмери регулярно. Можно ожидать обмен голами и на «Уэмбли».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за перипетиями битвы в Лондоне можно по текстовым и графическим трансляциям на спортивных и беттинговых сайтов.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Кристал Пэлас»: Лакруа, Дакур, Риад (все - травмы) 

«Астон Вилла»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»:

Позиция«Кристал Пэлас»«Астон Вилла»

Позиция

Вратарь1. Хендерсон1. Мартинес

Вратарь

Защитник12. Муньос16. Гарсия

Защитник

Защитник6. Гехи3. Дисаси

Защитник

Защитник26. Ричардс4. Конса

Защитник

Защитник25. Чилуэлл12. Динь

Защитник

Полузащитник 3. Митчелл8. Тилеманс

Полузащитник

Полузащитник 20. Уортон7. Макгинн

Полузащитник 

Полузащитник8. Лерма27. Роджерс

Полузащитник

Полузащитник10. Эзе21. Асенсио

Полузащитник

Полузащитник7. Сарр9. Рашфорд

Полузащитник

Нападающий9. Нкетиа11. Уоткинс 

Нападающий

Главный тренерОливер ГласнерУнаи Эмери

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Поставить на лондонский клуб в «Лиге Ставок» предлагается по котировке 3.35. Коэффициент на команду Эмери ниже, но тоже солидный - 2.12. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 5.80 установлен на ничью 1:1.

Будет ли много голов в матче «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла»?

Коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 намекает, что игра будет не слишком открытой и результативной. 

С кем сыграет победитель пары «Кристал Пэлас» - «Астон Вилла» в финале?

В решающем матче победителю первого полуфинала предстоит иметь дело с «Ноттингем Форест» или «Манчестер Сити».

Куда выходит победитель Кубка Англии? 

В нагрузку к трофею победитель турнира получит пропуск в Лигу Европы УЕФА. Если же он квалифицируется в ЛЧ, эта путевка перейдет к финалисту. 

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