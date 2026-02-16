Ведомости
Алекс де Минаур – Феликс Оже-Альяссим, 15 февраля: прогноз на финал турнира в Роттердаме

Кто заберет трофей?
Александр Бокулёв

В финал хардового турнира ATP-500 в Роттердаме пробились австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим – первый и второй сеяные соответственно. Анализируем предматчевые расклады и прикидываем вариант для ставки.

Дата / Время: 15.02.2026, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: Многофункциональный комплекс Ahoy, Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Артюр Фис (Франция) – 7:6 (7:3), 6:2
  • 2-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 3:6, 7:6 (7:4), 7:5
  • 1/2 финала: Уго Умбер (Франция) – 6:4, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 6-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 6:3
  • 2-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Таллон Грикспор (Нидерланды, 7) – 7:6 (7:2), 6:2
  • 1/2 финала: Александр Бублик (Казахстан, 3) – 6:1, 6:2

Алекс де Минаур

Выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала Australian Open. Всего в 2026 г.  одержал 10 побед при двух поражениях. На турнире в Роттердаме в двух прошлых сезонах доходил до финала.

Феликс Оже-Альяссим

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в смешанном парном разряде. Выиграл девять турниров ATP, все – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял трофей в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал девять побед при двух поражениях. Турнир в Роттердаме выиграл в 2022 г., в прошлом сезоне вылетел в первом круге.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели шесть официальных очных матчей. Обе встречи на грунте выиграл де Минаур. На харде все четыре раза сильнее был Оже-Альяссим.

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом канадца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на его победу и 2,43 на успех австралийца.

Ставки на тоталы

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум пару десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,97 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа де МинаураПобеда Оже-АльяссимаТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,431,621,831,97

Прогноз и ставка

Де Минаур классно начал сезон, но Оже-Альяссим в Роттердаме настолько хорош, что букмекеры всё же считают именно его фаворитом. Важно, что у канадца летит подача, а это может стать важным козырем в предстоящем матче. Но ставить крест на австралийце, безусловно, не стоит. Он умеет образцово спасать тяжелейшие мячи и доминировать в затяжных розыгрышах. Да и после двух подряд поражений в финалах Роттердама мотивация на третий предельно понятна.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на де Минаура и заиграть, например, плюсовую фору по геймам через него.

