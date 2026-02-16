Алекс де Минаур – Феликс Оже-Альяссим, 15 февраля: прогноз на финал турнира в Роттердаме

В финал хардового турнира ATP-500 в Роттердаме пробились австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим – первый и второй сеяные соответственно. Анализируем предматчевые расклады и прикидываем вариант для ставки.

Дата / Время: 15.02.2026, не ранее 17:30 по московскому времени

Арена: Многофункциональный комплекс Ahoy, Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)