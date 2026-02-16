Алекс де Минаур – Феликс Оже-Альяссим, 15 февраля: прогноз на финал турнира в Роттердаме

Партнерский проект
В финал хардового турнира ATP-500 в Роттердаме пробились австралиец Алекс де Минаур и канадец Феликс Оже-Альяссим – первый и второй сеяные соответственно. Анализируем предматчевые расклады и прикидываем вариант для ставки.
Дата / Время: 15.02.2026, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: Многофункциональный комплекс Ahoy, Центральный корт (Роттердам, Нидерланды)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 6-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала Australian Open. Всего в 2026 г. одержал 10 побед при двух поражениях. На турнире в Роттердаме в двух прошлых сезонах доходил до финала.
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в смешанном парном разряде. Выиграл девять турниров ATP, все – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял трофей в Монпелье, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал девять побед при двух поражениях. Турнир в Роттердаме выиграл в 2022 г., в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Спортсмены ранее провели шесть официальных очных матчей. Обе встречи на грунте выиграл де Минаур. На харде все четыре раза сильнее был Оже-Альяссим.
Букмекеры считают фаворитом канадца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,62 на его победу и 2,43 на успех австралийца.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум пару десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,97 на ТМ (22,5).
Де Минаур классно начал сезон, но Оже-Альяссим в Роттердаме настолько хорош, что букмекеры всё же считают именно его фаворитом. Важно, что у канадца летит подача, а это может стать важным козырем в предстоящем матче. Но ставить крест на австралийце, безусловно, не стоит. Он умеет образцово спасать тяжелейшие мячи и доминировать в затяжных розыгрышах. Да и после двух подряд поражений в финалах Роттердама мотивация на третий предельно понятна.
Резюмируя, видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на де Минаура и заиграть, например, плюсовую фору по геймам через него.