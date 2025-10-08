Франция - Азербайджан, 10 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Прошлый выезд завершился плачевно для сборной Азербайджана - пятеркой пропущенных мячей и отставкой главного тренера. Новый будет точно не проще. Но даже в игре второй и 124-й команд мира при желании можно найти интересный вариант для пари. Чем мы сейчас и займемся.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Франция
Место в рейтинге ФИФА: 2
10.10.2025, Пт
21:45 МСК
Азербайджан
|П1 - 1.02
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 3-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|2
|0
|0
|12-0
|Азербайджан
|0
|0
|2
|0-12
Последние пять матчей Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|08.06.2025
|Германия
0:2
Франция
Лига наций
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
|23.03.2025
|Франция
2:0, пен. 5:4
Хорватия
Лига наций
Последние пять матчей сборной Азербайджана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Азербайджан
1:1
Украина
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Азербайджан
1:2
Венгрия
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Латвия
0:0
Азербайджан
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Азербайджан
0:2
Беларусь
Товарищеский матч
После двух туров Франция возглавляет таблицу, Азербайджан - замыкает.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2. Исландия
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|3. Украина
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|4. Азербайджан
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
Редкая команда меняет главного тренера после первого же тура какого-либо турнира. Но сама по себе квалификация ЧМ-2026 очень скоротечна, поэтому в сборной Азербайджана моментально отреагировали на стартовый позор своих футболистов. 0:5 в Исландии стоили работы маститому португальскому специалисту Фернанду Сантушу. Зато малоизвестный в Европе Айхан Аббасов сходу совершил сенсацию - в виде домашней ничьей с Украиной (1:1). Он и готовит закавказскую команду к испытанию вице-чемпионами мира.
Французы в сентябре забивали соперникам строго по два мяча, но этого им с лихвой хватило, чтобы забрать шесть очков из шести. Килиан Мбаппе в каждом матче по разу поражал чужие ворота. В пятничной встрече главный исход сомнений не вызывает. Вопрос только в том, как крупно выиграет фаворит.
Полагаем, что повторения Рейкьявика для азербайджанцев не будет. Мотивация сторон будет несопоставимой. Гости будут биться за каждый мяч, тогда как хозяевам смысла «убиваться» на поле нет. В четырех из пяти последних матчах Франция забивала по два гола. Возможно, здесь будет больше, но вряд ли намного. Поэтому наш выбор: победа хозяев с форой (-3.5).
Эксклюзивными правами на показ матчей ЧМ-2026 по футболу на территории РФ владеет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).
Полузащитники: Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Кингсли Коман («Аль-Наср»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Вратари: Шахруддин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зиря»), Рза Джафаров («Нефтчи»);
Защитники: Бахлул Мустафазаде («Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана Ситизен», Южная Корея), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Рахман Дашдемиров («Сабах»), Аббас Гусейнов («Карабах»), Фаиг Гаджиев («Туран Товуз»), Гисмет Алиев («Зиря»), Эльвин Джафаргулиев («Карабах»), Рахиль Мамедов («Араз-Нахчыван»);
Полузащитники: Эмин Махмудов («Нефтчи»), Мурад Хачаев («Нефтчи»), Сабухи Абдуллазаде («Сумгайыт»), Исмайыл Ибрагимли («Зиря»), Абдулла Хайбуллаев («Сабах»), Торал Байрамов («Карабах»), Джейхун Нуриев («Зиря»);
Нападающие: Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Анатолий Нуриев («Сабах»), Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Муса Гурбанлы («Карабах»), Нариман Ахундзаде («Карабах»).
И. о. главного тренера: Айхан Аббасов.
Таких коэффициентов в этом отборочном цикле еще, кажется, не было! Победа Франции в PARI котируется за мизерные 1.02, а Азербайджана - за 72.00! В случае сенсационной ничьей в Париже букмекер выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в 22-кратном размере.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 4:0. Этот вариант котируется в PARI за 6.50.
Игру в Баку покажет в прямом эфире Okko.