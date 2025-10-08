Франция - Азербайджан, 10 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Редкая команда меняет главного тренера после первого же тура какого-либо турнира. Но сама по себе квалификация ЧМ-2026 очень скоротечна, поэтому в сборной Азербайджана моментально отреагировали на стартовый позор своих футболистов. 0:5 в Исландии стоили работы маститому португальскому специалисту Фернанду Сантушу. Зато малоизвестный в Европе Айхан Аббасов сходу совершил сенсацию - в виде домашней ничьей с Украиной (1:1). Он и готовит закавказскую команду к испытанию вице-чемпионами мира.

Французы в сентябре забивали соперникам строго по два мяча, но этого им с лихвой хватило, чтобы забрать шесть очков из шести. Килиан Мбаппе в каждом матче по разу поражал чужие ворота. В пятничной встрече главный исход сомнений не вызывает. Вопрос только в том, как крупно выиграет фаворит.

Полагаем, что повторения Рейкьявика для азербайджанцев не будет. Мотивация сторон будет несопоставимой. Гости будут биться за каждый мяч, тогда как хозяевам смысла «убиваться» на поле нет. В четырех из пяти последних матчах Франция забивала по два гола. Возможно, здесь будет больше, но вряд ли намного. Поэтому наш выбор: победа хозяев с форой (-3.5).