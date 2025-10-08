Ведомости
Франция - Азербайджан, 10 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

12:0 по личным встречам и коэффициент 70.00 на победу гостей!
Валентин Васильев

Прошлый выезд завершился плачевно для сборной Азербайджана - пятеркой пропущенных мячей и отставкой главного тренера. Новый будет точно не проще. Но даже в игре второй и 124-й команд мира при желании можно найти интересный вариант для пари. Чем мы сейчас и займемся.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 2

10.10.2025, Пт

21:45 МСК

Азербайджан

Место в рейтинге ФИФА: 124

П1 - 1.02

Х - 22.00

П2 - 70.00

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 3-й тур

Стадион:  «Парк де Пренс»   (Париж, Франция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция20012-0
Азербайджан0020-12

Последние пять матчей Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Франция

2:1

Исландия

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

08.06.2025Германия

0:2

Франция

Лига наций

05.06.2025Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025Франция

2:0, пен. 5:4

Хорватия

Лига наций

Последние пять матчей сборной Азербайджана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Исландия

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Азербайджан

1:2

Венгрия

Товарищеский матч

07.06.2025Латвия

0:0

Азербайджан

Товарищеский матч

25.03.2025Азербайджан

0:2

Беларусь

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

После двух туров Франция возглавляет таблицу, Азербайджан - замыкает.

КомандыИВНПМО
1. Франция22004-16
2. Исландия21016-23
3. Украина20111-31
4. Азербайджан20111-61

Прогноз на матч

Свернуть

Редкая команда меняет главного тренера после первого же тура какого-либо турнира. Но сама по себе квалификация ЧМ-2026 очень скоротечна, поэтому в сборной Азербайджана моментально отреагировали на стартовый позор своих футболистов. 0:5 в Исландии стоили работы маститому португальскому специалисту Фернанду Сантушу. Зато малоизвестный в Европе Айхан Аббасов сходу совершил сенсацию - в виде домашней ничьей с Украиной (1:1). Он и готовит закавказскую команду к испытанию вице-чемпионами мира. 

Французы в сентябре забивали соперникам строго по два мяча, но этого им с лихвой хватило, чтобы забрать шесть очков из шести. Килиан Мбаппе в каждом матче по разу поражал чужие ворота. В пятничной встрече главный исход сомнений не вызывает. Вопрос только в том, как крупно выиграет фаворит. 

Полагаем, что повторения Рейкьявика для азербайджанцев не будет. Мотивация сторон будет несопоставимой. Гости будут биться за каждый мяч, тогда как хозяевам смысла  «убиваться» на поле нет. В четырех из пяти последних матчах Франция забивала по два гола. Возможно, здесь будет больше, но вряд ли намного. Поэтому наш выбор: победа хозяев с форой (-3.5).

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Эксклюзивными правами на показ матчей ЧМ-2026 по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Франции

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Кингсли Коман («Аль-Наср»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Сборная Азербайджана

Вратари: Шахруддин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зиря»), Рза Джафаров («Нефтчи»);

Защитники: Бахлул Мустафазаде («Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана Ситизен», Южная Корея), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Рахман Дашдемиров («Сабах»), Аббас Гусейнов («Карабах»), Фаиг Гаджиев («Туран Товуз»), Гисмет Алиев («Зиря»), Эльвин Джафаргулиев («Карабах»), Рахиль Мамедов («Араз-Нахчыван»);

Полузащитники: Эмин Махмудов («Нефтчи»), Мурад Хачаев («Нефтчи»), Сабухи Абдуллазаде («Сумгайыт»), Исмайыл Ибрагимли («Зиря»), Абдулла Хайбуллаев («Сабах»), Торал Байрамов («Карабах»), Джейхун Нуриев («Зиря»);

Нападающие: Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Анатолий Нуриев («Сабах»), Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Муса Гурбанлы («Карабах»), Нариман Ахундзаде («Карабах»).

И. о. главного тренера: Айхан Аббасов.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Таких коэффициентов в этом отборочном цикле еще, кажется, не было! Победа Франции в PARI котируется за мизерные 1.02, а Азербайджана - за 72.00! В случае сенсационной ничьей в Париже букмекер выплатит вознаграждение по сыгравшей ставке в 22-кратном размере. 

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Франция - Азербайджан?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу хозяев со счетом 4:0. Этот вариант котируется в PARI за 6.50.

Где бесплатно смотреть матч Франция - Азербайджан?

Игру в Баку покажет в прямом эфире Okko.

