Таллон Грикспор – Александр Бублик, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Бублик легко стартовал на турнире в Дубае, обыграв за час с небольшим неудобного для себя соперника Яна-Леннарда Штруффа. По сравнению с предыдущим очным столкновением, казахстанец улучшил процент выигранных очков на первой подаче и ни разу не отдал собственные геймы.

Грикспор также уверенно справился с Виртаненом, однако голландец испытывал определенные проблемы в движении. Так, Таллон отказывался бегать за укороченными ударами к сетке и периодически позволял финну беспрепятственно забирать свои подачи.

С учетом текущих кондиций и истории очных матчей, напрашивается ставка на победу Бублика. Однако казахстанцу не должно быть уж слишком просто. Грикспор славится хорошей подачей, которая позволяет ему зарабатывать легкие очки. Рекомендуем к выбору победу Бублика + ТБ (22,5) по геймам за коэффициент 2,50.