Таллон Грикспор – Александр Бублик, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

Казахстанец одержит очередную победу над 25-й ракеткой мира?
Валентин Васильев

В среду, 25 февраля, десятая ракетка мира Александр Бублик встретится с голландцем Таллоном Грикспором в рамках второго круга турнира ATP-500 в Дубае. Представитель Казахстана оказался сильнее во всех четырех личных встречах. Стоит ли ожидать легкого матча для уроженца Гатчины?

Дата / Время: 25.02.2026, 16:00 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Таллон Грикспор (29 лет, 25-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Отто Виртанен (Финляндия) – 6:3, 6:4

Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 6:4

Таллон Грикспор

Победитель пяти турниров на уровне ATP, финалист Кубка Дэвиса (2024) в составе сборной Нидерландов. В нынешнем сезоне одержал четыре победы и потерпел шесть поражений во всех турнирах. 29-летний спортсмен на турнире в Дубае защищает очки за прошлогодний выход в полуфинал.

Александр Бублик

За всю карьеру выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде. В текущей кампании триумфально выступил на соревнованиях в Гонконге, обыграв в финале четвертую ракетку мира Лоренцо Музетти. В общей сложности в 2026 году одержал 12 побед и потерпел три поражения в официальных встречах.

Личные встречи

Представитель Казахстана выиграл все четыре очных матча.

Ставки на исход

Букмекеры из PARI склоняются к проходу Бублика в четвертьфинал соревнований. На его победу предлагается коэффициент 1,37, на Грикспура - 3,10.

Ставки на тоталы

Эксперты PARI практически не сомневаются, что в предстоящем матче завяжется продолжительная борьба. Сейчас предлагает коэффициенты 1,43 на ТБ (21,5) и 2,65 на ТМ (21,5) по геймам.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ГрикспораПобеда БубликаТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI1,373,101,432,65

Прогноз и ставка

Бублик легко стартовал на турнире в Дубае, обыграв за час с небольшим неудобного для себя соперника Яна-Леннарда Штруффа. По сравнению с предыдущим очным столкновением, казахстанец улучшил процент выигранных очков на первой подаче и ни разу не отдал собственные геймы. 

Грикспор также уверенно справился с Виртаненом, однако голландец испытывал определенные проблемы в движении. Так, Таллон отказывался бегать за укороченными ударами к сетке и периодически позволял финну беспрепятственно забирать свои подачи.

С учетом текущих кондиций и истории очных матчей, напрашивается ставка на победу Бублика. Однако казахстанцу не должно быть уж слишком просто. Грикспор славится хорошей подачей, которая позволяет ему зарабатывать легкие очки. Рекомендуем к выбору победу Бублика + ТБ (22,5) по геймам за коэффициент 2,50.

