Таллон Грикспор – Александр Бублик, 25 февраля: прогноз на матч турнира в Дубае

В среду, 25 февраля, десятая ракетка мира Александр Бублик встретится с голландцем Таллоном Грикспором в рамках второго круга турнира ATP-500 в Дубае. Представитель Казахстана оказался сильнее во всех четырех личных встречах. Стоит ли ожидать легкого матча для уроженца Гатчины?
Дата / Время: 25.02.2026, 16:00 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Таллон Грикспор (29 лет, 25-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель пяти турниров на уровне ATP, финалист Кубка Дэвиса (2024) в составе сборной Нидерландов. В нынешнем сезоне одержал четыре победы и потерпел шесть поражений во всех турнирах. 29-летний спортсмен на турнире в Дубае защищает очки за прошлогодний выход в полуфинал.
За всю карьеру выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде. В текущей кампании триумфально выступил на соревнованиях в Гонконге, обыграв в финале четвертую ракетку мира Лоренцо Музетти. В общей сложности в 2026 году одержал 12 побед и потерпел три поражения в официальных встречах.
Представитель Казахстана выиграл все четыре очных матча.
Букмекеры из PARI склоняются к проходу Бублика в четвертьфинал соревнований. На его победу предлагается коэффициент 1,37, на Грикспура - 3,10.
Эксперты PARI практически не сомневаются, что в предстоящем матче завяжется продолжительная борьба. Сейчас предлагает коэффициенты 1,43 на ТБ (21,5) и 2,65 на ТМ (21,5) по геймам.
Бублик легко стартовал на турнире в Дубае, обыграв за час с небольшим неудобного для себя соперника Яна-Леннарда Штруффа. По сравнению с предыдущим очным столкновением, казахстанец улучшил процент выигранных очков на первой подаче и ни разу не отдал собственные геймы.
Грикспор также уверенно справился с Виртаненом, однако голландец испытывал определенные проблемы в движении. Так, Таллон отказывался бегать за укороченными ударами к сетке и периодически позволял финну беспрепятственно забирать свои подачи.
С учетом текущих кондиций и истории очных матчей, напрашивается ставка на победу Бублика. Однако казахстанцу не должно быть уж слишком просто. Грикспор славится хорошей подачей, которая позволяет ему зарабатывать легкие очки. Рекомендуем к выбору победу Бублика + ТБ (22,5) по геймам за коэффициент 2,50.