Касум Касумов — Джастин Витзелл, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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Очередной турнир PFL пройдет в ночь на субботу, 12 апреля, по московскому времени. В рамках основного карда состоится четвертьфинал Гран-при в легчайшем весе (до 61,2 кг) между россиянином Касумом Касумовым и американцем Джастином Витзеллом, который заменил выбывшего ирландца Кирана Кларка. Сумеет ли отечественный спортсмен пройти дальше?
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Касумов
Витзелл
Россия
Страна
США
30
Возраст
33
16
Бои
12
15 (3 / 8 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (4 / 1 / 5)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
185
Рост (см)
175
198
Размах рук (см)
190,5
112
Размах ног (см)
109
Уроженец Кизилюрта (Дагестан), по национальности — аварец. В детстве начал заниматься вольной борьбой, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Единственное поражение потерпел в 2019-м от Чарльза Энрике на турнире ACA. После этого одержал шесть подряд побед. В последнем бою в июне одолел Матеуса Маттоса единогласным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Бился в Caged Agression, LFA и других промоушенах. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Бехзода Усмонова.
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Про Витзелла можно сказать немного. Это довольно посредственный боец, потенциально его максимум на уровне PFL — закрепиться в лиге и стать середняком. Касумов же как минимум может разобрать американца в партере. Борьба россиянина на совершенно другом уровне.
В стойке Касумов тоже хорош, но в бою с Витзеллом там будет больше риска. Все-таки американец — ударник, на стороне которого антропометрическое преимущество. Полагаем, в итоге россиянин предпочтет не испытывать судьбу и на классе заберет победу через тейкдауны и контроль в партере. Нельзя исключать и досрочного исхода, но финишировали Витзелла лишь раз, поэтому быстрой развязки всё же не ждем.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в субботу, 12 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Касумов — Витзелл стоит ожидать около 05:30 мск.
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Основной кард
Предварительный кард
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