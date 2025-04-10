Касум Касумов — Джастин Витзелл, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Про Витзелла можно сказать немного. Это довольно посредственный боец, потенциально его максимум на уровне PFL — закрепиться в лиге и стать середняком. Касумов же как минимум может разобрать американца в партере. Борьба россиянина на совершенно другом уровне.

В стойке Касумов тоже хорош, но в бою с Витзеллом там будет больше риска. Все-таки американец — ударник, на стороне которого антропометрическое преимущество. Полагаем, в итоге россиянин предпочтет не испытывать судьбу и на классе заберет победу через тейкдауны и контроль в партере. Нельзя исключать и досрочного исхода, но финишировали Витзелла лишь раз, поэтому быстрой развязки всё же не ждем.