Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
9 апреля 16:33ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Касум Касумов — Джастин Витзелл, 12 апреля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Член команды Хабиба Нурмагомедова дебютирует в лиге
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Очередной турнир PFL пройдет в ночь на субботу, 12 апреля, по московскому времени. В рамках основного карда состоится четвертьфинал Гран-при в легчайшем весе (до 61,2 кг) между россиянином Касумом Касумовым и американцем Джастином Витзеллом, который заменил выбывшего ирландца Кирана Кларка. Сумеет ли отечественный спортсмен пройти дальше?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Касумов

 

Витзелл

Россия

Страна

США

30

Возраст

33

16

Бои

12

15 (3 / 8 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (4 / 1 / 5)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

185

Рост (см)

175

198

Размах рук (см)

190,5

112

Размах ног (см)

109

Касум Касумов

Свернуть

Уроженец Кизилюрта (Дагестан), по национальности — аварец. В детстве начал заниматься вольной борьбой, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Единственное поражение потерпел в 2019-м от Чарльза Энрике на турнире ACA. После этого одержал шесть подряд побед. В последнем бою в июне одолел Матеуса Маттоса единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джастин Витзелл

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Бился в Caged Agression, LFA и других промоушенах. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей одолел Бехзода Усмонова.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КасумоваПобеда ВитзеллаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,184,902,501,47

Прогноз на бой

Свернуть

Про Витзелла можно сказать немного. Это довольно посредственный боец, потенциально его максимум на уровне PFL — закрепиться в лиге и стать середняком. Касумов же как минимум может разобрать американца в партере. Борьба россиянина на совершенно другом уровне. 

В стойке Касумов тоже хорош, но в бою с Витзеллом там будет больше риска. Все-таки американец — ударник, на стороне которого антропометрическое преимущество. Полагаем, в итоге россиянин предпочтет не испытывать судьбу и на классе заберет победу через тейкдауны и контроль в партере. Нельзя исключать и досрочного исхода, но финишировали Витзелла лишь раз, поэтому быстрой развязки всё же не ждем.

Полный кард, где смотреть бой Касумов — Витзелл

Свернуть

Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в субботу, 12 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Касумов — Витзелл стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Джош Реттингхаус (США) Леандро Хиго (Бразилия). Легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Лиз Кармуш (США) Илара Джоанне (Бразилия). Женский наилегчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Франческо Нуцци (Италия) Мандо Гутьеррес (Мексика). Легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Касум Касумов (Россия) Джастин Витзелл (США). Легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;

Предварительный кард

  • Джулиана Веласкес (Бразилия) Екатерина Шакалова (Украина). Женский наилегчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Матеус Маттос (Бразилия) Джейк Хадли (Англия). Легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Кана Ватанабе (Япония) Джена Бишоп (США). Женский легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Элора Дана (Бразилия) Диана Авсарагова (Россия). Женский легчайший вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Марсирлей Алвес (Бразилия) Вилсон Ндрегджони (Албания). Легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости
30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»
30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров