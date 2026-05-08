Карен Хачанов – Александр Шевченко, 8 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Дуэль бывших соотечественников
Александр Бокулёв
Россиянин Карен Хачанов на правах сеяного стартует на грунтовом турнире ATP-1000 в Риме со второго круга. На этой стадии третьей ракетке страны будет противостоять бывший соотечественник Александр Шевченко, который теперь представляет Казахстан. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 08.05.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: Foro Italico (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Карен Хачанов (29 лет, 15-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Александр Шевченко (25 лет, 85-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Камило Уго Карабельи (Аргентина) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)

Победитель этого матча в третьем круге встретится с сильнейшим из пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Артур Риндеркнеш (Франция, 22)

Карен Хачанов

Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальном турнире. Выиграл семь титулов ATP в одиночном разряде, но ни одного на грунте. В нынешнем сезоне на харде дошел до четвертьфинала в Дохе, на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал восемь побед при 10 поражениях. На турнире в Риме лучший результат показал в 2024 и 2025 гг., когда дошел до четвертого круга.

Александр Шевченко

До 2024 г. выступал за Россию, затем перешел под флаг Казахстана. На уровне ATP титулов не брал. В нынешнем сезоне на харде дошел до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в 2026 г. на уровне ATP одержал восемь побед при девяти поражениях. На турнире в Риме лучший результат показал в 2023 г., когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел в первом раунде.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели три официальных очных матча. На харде они обменялись победами. Единственную встречу на грунте выиграл Хачанов.

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,37 на его победу и 3,10 на успех казахстанца.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменов продлились не менее 20 геймов. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ХачановаПобеда ШевченкоТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,373,101,772,03

Прогноз и ставка

Сезон по-прежнему складывается для Хачанова очень трудно и блекло. Уже начался май, а у россиянина всё ещё отрицательный баланс побед и поражений. В моменте он выглядит уязвимым едва ли не для каждого соперника из первой сотни мирового рейтинга.

Вот и Шевченко точно может как минимум навязать серьезную борьбу Хачанову. Тем более что их единственный очный матч сезона, прошедший на харде в Дубае, затянулся на три сета при одном тай-брейке. Вот только на грунте казахстанцу вдвойне тяжело конкурировать с топами – в целом это не его покрытие.

Рискнем предположить, что борьба точно завяжется в стартовом сете. А уже затем может сказаться как общий класс Хачанова, так и функциональные проблемы Шевченко на грунте, особенно после затяжного матча в первом круге.

