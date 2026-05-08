Карен Хачанов – Александр Шевченко, 8 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Сезон по-прежнему складывается для Хачанова очень трудно и блекло. Уже начался май, а у россиянина всё ещё отрицательный баланс побед и поражений. В моменте он выглядит уязвимым едва ли не для каждого соперника из первой сотни мирового рейтинга.

Вот и Шевченко точно может как минимум навязать серьезную борьбу Хачанову. Тем более что их единственный очный матч сезона, прошедший на харде в Дубае, затянулся на три сета при одном тай-брейке. Вот только на грунте казахстанцу вдвойне тяжело конкурировать с топами – в целом это не его покрытие.

Рискнем предположить, что борьба точно завяжется в стартовом сете. А уже затем может сказаться как общий класс Хачанова, так и функциональные проблемы Шевченко на грунте, особенно после затяжного матча в первом круге.