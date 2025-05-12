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11 мая 15:20ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Рубин, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последний шанс Адиева на победу весной?
Валентин Васильев

В субботу, 17 мая, подмосковные «Химки» проведут заключительный домашний матч в этом сезоне. Удастся ли им хотя бы напоследок порадовать своего зрителя победой? Безвыигрышная серия красно-черных подзатянулась.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

17.05.2025, Сб

16:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.70

Х - 3.55

П2 - 2.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»83825-25
«Рубин»83825-25

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

13.04.2025«Химки»

1:3

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Рубин»

 

«Ростов»

РПЛ

03.05.2025«Краснодар»

2:1

«Рубин»

РПЛ

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин»

РПЛ

12.04.2025«Рубин»

1:0

«Локомотив»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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«Рубин» давно безмятежно себя чувствует в золотой середине таблицы. О «Химках» этого не скажешь. Команда Магомеда Адиева еще вполне может оказаться в межлиговом плей-офф.

Прогноз на матч

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«Химки» в апреле-мае выстреливает сериями: то три поражения, то три ничьи. Обе победы в этом году, над «Химками» и «Пари НН» команда одержала еще в марте и при прошлом тренере Артиге. Естественно, Адиев рассчитывает хотя бы раз в сезоне выиграть. Игра с «Рубином» - объективно последняя возможность это сделать, учитывая, что финишировать химчанам придется на поле «Спартака». 

Казанцам уже давно ничего в чемпионате не нужно. Ни взлет, ни вылет им не грозит. К чести команды, она не бросает играть. Но полностью искоренить предотпускные настроения у своих футболистов в предпоследнем туре Рашиду Рахимову будет чрезвычайно сложно.

Учитывая динамику выступлений «Химок», можно понадеяться на достаточно бойкий футбол и забитые голы в обе стороны. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Также трансляция будет доступна в ряде онлайн-кинотеатров - таких как Okko и  «Кинопоиск». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»:  Луна, Фаринья (оба - травмы)

«Рубин»: Йокич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Рубин»:

Позиция«Химки»«Рубин»Позиция
Вратарь87. Кокарев38. СтаверВратарь
Защитник14. Джикия15. ВуячичЗащитник
Защитник3. Чежия27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник25. Филин5. АшурматовЗащитник
Защитник72. Фернандес71. НижегородовЗащитник
Полузащитник22. Мехия23. БезруковЗащитник
Полузащитник 32. Вера6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера30. ВадаПолузащитник
Полузащитник9 Руденко24. ЧумичПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев19. ИвановНападающий
Нападающий91. Заболотный10. ДакуНападающий
Главный тренерМагомед АдиевРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI наблюдаем близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.70 на хозяев и 2.50 - на гостей. Взять ничью предлагается по котировке 3.55.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Химки» - «Рубин»?

Как ни странно, казанцам в последнее время крайне тяжело даются игры с этим соперником: за шесть матчей пять поражений при одной ничьей. Учитывая ощутимую разницу в мотивациях, вряд ли эта безвыигрышная серия «Рубина» оборвется в субботу.

Где бесплатно смотреть матч «Химки» - «Рубин»?

Официальный букмекер лиги покажет игру на своей платформе.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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