Химки - Рубин, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В субботу, 17 мая, подмосковные «Химки» проведут заключительный домашний матч в этом сезоне. Удастся ли им хотя бы напоследок порадовать своего зрителя победой? Безвыигрышная серия красно-черных подзатянулась.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|8
|3
|8
|25-25
|«Рубин»
|8
|3
|8
|25-25
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Рубин»
«Ростов»
РПЛ
|03.05.2025
|«Краснодар»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|12.04.2025
|«Рубин»
1:0
«Локомотив»
РПЛ
«Рубин» давно безмятежно себя чувствует в золотой середине таблицы. О «Химках» этого не скажешь. Команда Магомеда Адиева еще вполне может оказаться в межлиговом плей-офф.
«Химки» в апреле-мае выстреливает сериями: то три поражения, то три ничьи. Обе победы в этом году, над «Химками» и «Пари НН» команда одержала еще в марте и при прошлом тренере Артиге. Естественно, Адиев рассчитывает хотя бы раз в сезоне выиграть. Игра с «Рубином» - объективно последняя возможность это сделать, учитывая, что финишировать химчанам придется на поле «Спартака».
Казанцам уже давно ничего в чемпионате не нужно. Ни взлет, ни вылет им не грозит. К чести команды, она не бросает играть. Но полностью искоренить предотпускные настроения у своих футболистов в предпоследнем туре Рашиду Рахимову будет чрезвычайно сложно.
Учитывая динамику выступлений «Химок», можно понадеяться на достаточно бойкий футбол и забитые голы в обе стороны.
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В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Также трансляция будет доступна в ряде онлайн-кинотеатров - таких как Okko и «Кинопоиск».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Луна, Фаринья (оба - травмы)
«Рубин»: Йокич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Рубин»:
|Позиция
|«Химки»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|3. Чежия
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|71. Нижегородов
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мехия
|23. Безруков
|Защитник
|Полузащитник
|32. Вера
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|30. Вада
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|24. Чумич
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|19. Иванов
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
В основной линии PARI наблюдаем близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.70 на хозяев и 2.50 - на гостей. Взять ничью предлагается по котировке 3.55.
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Как ни странно, казанцам в последнее время крайне тяжело даются игры с этим соперником: за шесть матчей пять поражений при одной ничьей. Учитывая ощутимую разницу в мотивациях, вряд ли эта безвыигрышная серия «Рубина» оборвется в субботу.
Официальный букмекер лиги покажет игру на своей платформе.
Партнерский проект