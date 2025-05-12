Химки - Рубин, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Химки» в апреле-мае выстреливает сериями: то три поражения, то три ничьи. Обе победы в этом году, над «Химками» и «Пари НН» команда одержала еще в марте и при прошлом тренере Артиге. Естественно, Адиев рассчитывает хотя бы раз в сезоне выиграть. Игра с «Рубином» - объективно последняя возможность это сделать, учитывая, что финишировать химчанам придется на поле «Спартака».

Казанцам уже давно ничего в чемпионате не нужно. Ни взлет, ни вылет им не грозит. К чести команды, она не бросает играть. Но полностью искоренить предотпускные настроения у своих футболистов в предпоследнем туре Рашиду Рахимову будет чрезвычайно сложно.

Учитывая динамику выступлений «Химок», можно понадеяться на достаточно бойкий футбол и забитые голы в обе стороны.